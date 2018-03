Pouvoir d'achat, statut, salaires : les fonctionnaires, les cheminots, les contrôleurs aériens, sont appelés par les syndicats à se mobiliser jeudi et/ou vendredi aux côtés de la RATP et des personnels des Ehpad. Avec à la clé des perturbations dans la vie quotidienne de nombre d'entre vous. Suivez cette journée en direct.

Le point à 7h

Le récapitulatif des secteurs en grève. Sept syndicats en tout appellent à la mobilisation.

Les prévisions de trafic SNCF : 40% des TGV, 25% des Intercités, 50% des TER, 30% des trains en Ile-de-France.

Les prévisions de trafic dans les aéroports parisiens (Roissy, Orly, Beauvais) : 30 % des vols annulés.

Un nouveau système sera utilisé par des médias pour compter les manifestants dans les rues de Paris cet après-midi.

Suivre le direct

► Cliquez ici pour recharger la page

7h10 : "Etre directrice d'école, ça ne fait pas envie". Découvrez le témoignage de cette directrice d'école de Seine-Maritime qui explique pourquoi elle manifeste à Rouen.

7h : Dans certaines gares comme à Saint-Etienne à destination de Lyon, ça se passe pas trop mal selon France Bleu.

Départ du premier des 3 trains pour Lyon, dans le calme. On croirait presque qu’il n’y a pas de grève. #SaintEtienne#SNCF#grevesncfpic.twitter.com/8flNONN9D1 — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) March 22, 2018

6h56 : Les écoles sont aussi touchées comme par exemple à Avignon.

6h48 : LE SAVIEZ-VOUS ? Pour Emmanuel Macron et son gouvernement, c'est le plus gros test social depuis les élections de l'an dernier. Pour donner le reflet le plus fidèle possible de l'ampleur de la mobilisation, des médias (dont France Bleu) utilisera un nouveau système pour compter les manifestants à Paris. Finies, donc, les écarts ubuesques entre les chiffres des policiers et ceux des syndicats ? Pour tout savoir sur cet outil, lisez notre article.

6h42 : Les cheminots se sont greffés à la grève organisée par les fonctionnaires. C'est un coup de semonce avant le déclenchement d'un grand mouvement à compter du 3 avril, sur le principe d'une grève dite "perlée". Kézako ?

INFOGRAPHIE - Réforme de la SNCF : voici le calendrier des jours où les cheminots seront en grève https://t.co/1E5hyvRM62pic.twitter.com/0rQU3NFa48 — France Bleu (@francebleu) March 16, 2018

6h40 : Et si vous prenez l'avion, soyez prudents également. Selon la Direction Générale de l'Aviation Civile, 30% des vols seront annulés au départ et à l'arrivée des aéroports de Roissy-Charles-de-Gaulle, Orly et Beauvais. Une grève des contrôleurs aériens est à l'origine de ces perturbation.

6h39 : Si vous voulez des prévisions affinées et avoir une idée du trafic près de chez vous, c'est là.

6h38 : Si vous devez prendre le train, attention, le trafic s'annonce très perturbé quel que soit le type de train utilisé. Voici les prévisions de la SNCF.

-

6h34 : Qui fait grève ? Pour quel motif ? Vous n'avez jusqu'ici rien suivi ? Tout est récapitulé dans l'article suivant :

Enseignants, cheminots, infirmiers : qui fait grève jeudi et vendredi ?

https://t.co/IMigaVPh6zpic.twitter.com/6CkDoQEIzT — France Bleu (@francebleu) March 20, 2018

6h30 : Bonjour et bienvenue dans notre direct. Nous essaierons de vous donner un aperçu le plus complet possible des perturbations causées par cette journée de mobilisation, et vous rendrons compte de l'ampleur de la mobilisation dans la rue.