DIRECT - Coronavirus : La Moselle en rouge, des points de passages rouverts avec la Sarre

46e jour de confinement en France à cause de l'épidémie de coronavirus. Retrouvez ici les informations en Moselle et dans le Pays haut.

L'essentiel

La Moselle, ainsi que toute la région Grand Est, a été placée en rouge par le gouvernement sur la première carte de déconfinement

Neuhauser, qui envisageait de détruire de la nourriture, évite le scandale à Folschviller

La Sarre rouvre 3 passages avec la Moselle avant une réouverture de la frontière le 11 mai

Ligue 1 : la LFP officialise la fin de la saison, le FC Metz est maintenu

Le direct

11h : Le maire de Metz a présenté les premières dispositions sur la rentrée scolaire du 11 mai, annonçant entre autres le don de bons alimentaires pour les familles en grande difficulté.

10h57 : Emmanuel Macron s'est adressé aux travailleurs en ce 1er mai "qui ne ressemble à aucun autre", dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux.

10h44 : Si vous souhaitez acheter du muguet en cette fête du travail, sachez que finalement les fleuristes n'ont pas le droit d'en vendre directement ce vendredi. La fédération des fleuristes avait annoncé hier avoir obtenu l'aval du gouvernement mais les ventes ne seront possibles "qu'en livraison ou en retrait de commande".

10h42 : La Sarre va rouvrir immédiatement 3 points de passages avec la Moselle et annonce la réouverture des frontières entre la France et la Sarre le 11 mai, jour du déconfinement en France. Mais seulement pour les travailleurs frontaliers, pas pour les particuliers.

10h41 : La boulangerie industrielle Neuhauser à Folschviller avait prévu de détruire entre 800 et 1.200 palettes de viennoiseries surgelées selon la CGT car les stocks débordent. La direction a fait machine arrière et va offrir la marchandise aux associations et aux salariés.

