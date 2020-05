DIRECT - Coronavirus : le déconfinement vu depuis l'Île-de-France

C'est un jour que beaucoup d'entre vous attendaient : le confinement prend officiellement fin à partir de ce lundi en Île-de-France, comme dans les autres régions de l'Hexagone. La région parisienne est placée en zone rouge à cause de la situation sanitaire, le déconfinement est donc plus strict : attestations aux heures de pointe dans les transports, centres commerciaux fermés etc. Il s'agit d’un déconfinement « sous contrainte et haute surveillance », comme l'a décrit la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse.

L'essentiel

● L'accès aux transports en commun pendant les heures de pointe (6h30 à 9h30 puis 16h à 19h) est réservé aux personnes disposant d'une attestation de leur employeur. Ceux qui ont un "motif impérieux" sont également autorisés à circuler sur ces heures-là.

● Le port du masque est obligatoire dans les transports en commun pour les passagers à partir de 11 ans, sous peine d’une amende de 135 euros.

● Comptez 3 métros sur 4 : 60 stations restent fermées sur 302 au total.

● Les centres commerciaux de plus de 40 000 m2 ne vont pas rouvrir en Ile-de-France à partir ce lundi à cause des risques sanitaires. Le Forum des Halles reste par exemple fermé à Paris.

● Les 12 millions de Franciliens sont appelés à limiter leurs déplacements au strict nécessaire et les entreprises à privilégier le télétravail.

● Les 50 forêts domaniales franciliennes sont à nouveau accessibles si vous habitez à moins de 100 kilomètres de l'une d'elles.

Le direct

6h26 : Cemil Kaygisiz, délégué CGT RATP était l'invité de France Bleu Paris ce matin. "Il y avait l'obligation de mettre des stickers pour respecter les distances physiques à l'intérieur des bus et on vient de constater ce matin que, malheureusement, l'ensemble du matériel n'est pas doté de ces stickers pour que les usagers puissent respecter les distances physiques", déplore ce salarié de la RATP au micro d'Hajera Mohammad.

6h24 : Le trafic est très fluide sur les routes franciliennes ce lundi matin.

Capture d'écran du site Sytadin.

6h05 : Notre reporter, Hajera Mohammad, est à la station Convention sur la ligne 12, dans le 15è arrondissement de Paris. Des stickers au sol rappellent les règles de distanciation sociale dans le métro, avant les guichets.

6h02 : Certains d'entre vous prennent peut-être les transports en commun pour aller travailler. Vous pouvez retrouver les prévisions de circulation dans le métro, RER ou tramway ici.

6h : Bienvenue à tous dans notre direct et bon courage à celles et ceux qui reprennent le chemin du travail ce lundi.