Retrouvez l'actualité en Normandie autour du confinement lié à la Pandémie du coronavirus et les informations pratiques actualisées. Vous pouvez nous joindre via nos pages Facebook et un numéro unique pour l'ensemble de la région via notre numéro : 0800.85.10.10.

Direct - Coronavirus : un bilan qui s'alourdit en Normandie et de nouvelles annulations

En ce 22e jour de confinement en Normandie, retrouvez les dernières informations réactualisées.

Vous pouvez réagir et poser des questions à partir de 08h10 à notre invité Régis Binet, président de la Fédération Régionale des Travaux Publics.

Un numéro unique pour toute la Normandie © Radio France - France Bleu

L'essentiel

Le direct

07h15 : Le couple Balkany a choisi la maison familiale de Giverny, le moulin de Cossy dans l'Eure pour son confinement.

Un confinement en famille qu'Isabelle Balkany partage sur les réseaux sociaux

07h00 : Le début des grandes marées dès ce mardi jusqu'à samedi. En cette période de confinement liée au coronavirus, les amateurs de pêche à pied dans notre région devront garder leurs épuisettes au placard. Les contrôles seront renforcés sur nos côtes pour faire respecter l'interdiction.

06h45 : Les Normands ne sont pas les plus à plaindre dans leurs conditions de confinement si l'on en croit le baromètre Odoxa pour France Info et France Bleu, réalisé en plein cœur de l’épidémie, entre le 25 et le 30 mars 2020.

Alors que les Français sont en moyenne confinés dans un logement de 92m², cette moyenne grimpe à 100m² dans la région Normandie.

87% de ces logements disposent d'un espace extérieur, contre 86% sur la totalité du territoire. Des chiffres qui restent une moyenne et ne reflètent pas forcément la réalité de tous les habitants.

06h30 : De nouvelles annulations de Festivals en Normandie. Le Festival Fantasy Cidre et Dragon n'aura pas lieu en septembre prochain. Près de 80.000 personnes étaient attendues à Merville-Franceville (Calvados).

La 43e édition du Festival Archéo Jazz programmée fin juin à Blainville-Crevon (Seine-Maritime) est lui reporté à juin 2021.

Les organisateur de Cidre et Dragon attendaient près de 80.000 personnes © Radio France - Léa Dubost

06h20 : Le maire de Val-de-Reuil, Marc-Antoine Jamet, contrôlé à 158 km/h au lieu de 70km/h sur une route parisienne.

"C'était une urgence" explique l'élu normand. Il assure qu'Il devait finaliser une commande de 100 000 blouses pour les hôpitaux de Paris.

"Je devais me rendre chez LVMH pour envoyer le mail validant la commande pour avoir toutes les informations à disposition et à cause de ce contrôle, je suis arrivé trop tard. La commande est tombée à l'eau."

06H10 : Pour rappel, la France a connu son pire bilan ce lundi avec 833 décès dû au coronavirus lors des 24 dernières heures dont 16 décès en Normandie.

06h : Bienvenue pour un nouveau direct sur le confinement lié à la Pandémie du coronavirus en Normandie.