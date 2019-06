DIRECT - General Electric : suivez la visite du ministre de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire à Belfort

Bruno Le Maire rencontre élus et syndicats ce lundi à Belfort pour discuter de l'avenir de General Electric. Après les suppressions de postes annoncées sur les sites de Belfort et Bourogne, le ministre de l'économie et des finances est attendu de pied ferme.

Belfort, France

C'est sur le site de General Electric de Belfort que Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, a choisi d'aller à la rencontre des élus et des représentants des salariés. Il y a moins d'une semaine, la direction de GE a transmis aux syndicats un document pour leur détailler le plan social à venir. 1 050 emplois seront supprimés dans le Territoire-de-Belfort. 792 suppressions de postes sont prévues dans la branche gaz de GE et 252 pour le centre de service, qui gère la comptabilité. Les syndicats dénoncent une délocalisation massive et appellent la population à se mobiliser pour la visite du ministre.

L'essentiel

General Electric emploie près de 4 300 personnes dans le Territoire de Belfort.

dans le Territoire de Belfort. Le plan social annoncé le 28 mai prévoit 1 050 suppressions de postes . 792 suppressions dans la branche gaz et 252 pour le centre de service, qui gère la comptabilité.

. 792 suppressions dans la branche gaz et 252 pour le centre de service, qui gère la comptabilité. Larry Culp, le PDG de General Electric a expliqué jeudi que ces coupes visent réduire ses coûts pour s'aligner sur la demande dans l'énergie.

dans l'énergie. Les syndicats lancent un appel aux salariés et citoyens pour venir massivement sur le site afin de peser dans la négociation.

Direct - Suivez la visite de Bruno Le Maire

14h50 : Les salariés attendent l'arrivée du ministre

Les salariés de General Electric sortent des bureaux et des ateliers pour assister à une assemblée générale organisée par les syndicats avant l’arrivée de Bruno Lemaire, le ministre de l’économie #général Electric #belfortpic.twitter.com/nYMUgYYCDP — France Bleu Belfort Montbéliard (@bleubelfort) June 3, 2019

Des gilets jaunes sont aussi présents sur place

Quelques gilets jaunes attendent le ministre de l'économie Bruno Le Maire devant les ateliers de General Electric à Belfort © Radio France - Emilie Pou

Au menu des discussion ce lundi après-midi, une réunion d'échanges avec les syndicats et les élus locaux qui sera suivie d'un point presse.

15H30 : arrivée de Bruno Le Maire sur le site de General Electric

16H45 : Point presse du ministre de l'économie