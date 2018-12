DIRECT | Suivez la mobilisation des gilets jaunes en Touraine

Tours, France

Les gilets jaunes se sont donnés rendez-vous à 14h sur la place Anatole France dans le centre-ville de Tourspl ce samedi 8 décembre, une semaine après un samedi particulièrement violent et malgré les annonces du Premier ministre Edouard Philippe, notamment sur l'abandon de la hausse de la taxe sur le carburant. Vers 13h30, une trentaine de manifestants étaient déjà présents près de la grande roue. A 14h, 300 gilets jaunes sont rassemblés sur la place Anatole France, selon la police.

13 heures, place Anatole France à #Tours,

Certains sont en avance.. Rendez-vous pour le gros des troupes à 14heures pic.twitter.com/RJzYbDQ5Ds — PierreAntoine Lefort (@PA_Lefort) December 8, 2018

Les gilets jaunes de Touraine ont créé un service d'ordre pour se dissocier des casseurs et essayer de maintenir le calme pendant leur rassemblement. Plus de 100 policiers et 90 pompiers sont mobilisés pour encadrer le rassemblement dans le centre ville de Tours. La préfecture d'Indre-et-Loire a pris un arrêté interdisant l'acquisition, le transport et l'usage de produits chimiques, inflammables et explosifs, du jeudi 6 au mardi 11 décembre dans tout le département.

Samedi 1er décembre, les gilets jaunes et les forces de l'ordre s'étaient affrontés pendant cinq heures, blessant au moins 35 personnes, dont un manifestant qui a perdu une main après avoir ramassé une grenade jetée par les forces de l'ordre. Deux individus avaient jeté de l'acide sur des policiers, ce qui leur a valu des condamnations à six et huit mois de prison ferme. La préfecture d'Indre-et-Loire assure que 150 casseurs s'étaient infiltrés dans le groupe des manifestants tourangeaux.