DIRECT - Gilets jaunes : premiers débordements à Toulouse

3.200 manifestants répartis sur 21 sites ont été recensés par la préfecture de Haute-Garonne (bilan à 14h), la situation s'est tendue à Compans (Toulouse)

(bilan à 14h), la situation s'est tendue à Compans (Toulouse) La station de métro Compans-Caffarelli a été fermée par Tisséo.

20 personnes ont été interpellées avec différentes armes (bombes artisanales, armes blanches, marteaux, gourdins, liquides inflammables...)

avec différentes armes (bombes artisanales, armes blanches, marteaux, gourdins, liquides inflammables...) La mobilisation a démarré dès l'aube, dans le calme avec des opérations escargot et des barrages filtrants dans toute l'Occitanie.

Notre direct

15h40 : face aux CRS après Compans, une majorité de marcheurs pour le climat a accepté de dévier et rejoignent le pont des Catalans. Mais des gilets jaunes veulent, comme la semaine dernière, rejoindre le centre ville et tentent de forcer le passage vers la place Jeanne d'Arc et la place Wilson.

La situation est très tendue au niveau de la station de métro #Companscaffarelli fermée à #Toulouse. Les CRS tentent de disperser les manifestants #GiletsJaunes#8decembrepic.twitter.com/5ZLhWq0VnX — France Bleu Occitanie (@BleuOccitanie) December 8, 2018

15h10 : situation toujours très tendue avec les CRS dans le quartier de Compans à Toulouse : une quarantaine d'entre eux bloquent l'arrière du cortège. En face, la plupart des manifestants (personnel hospitalier, gilets jaunes et manifestants pour le climat) appellent au calme.

Une manifestante de la #MarchePourLeClimat tente de calmer les esprits sur la manifestation de #Toulousepic.twitter.com/nxtTysEict — France Bleu Occitanie (@BleuOccitanie) December 8, 2018

Certains manifestants essaient de calmer la situation en s'asseyant devant les CRS © Radio France - Théo Caubel

15h00 : les CRS tentent de disperser une foule qui a rassemblé plusieurs milliers de personnes dans le centre de Toulouse, à proximité de la station de métro Compans-Caffarelli. Blouses blanches, gilets jaunes et la marche pour le climat ne font plus qu'une seule manifestation depuis une heure.

La manifestation des #GiletsJaunes à #Toulouse coupée en deux à Compans , échange de projectiles

entre police et casseurs pic.twitter.com/zRZFuhh1N0 — France Bleu Occitanie (@BleuOccitanie) December 8, 2018

14h45 : à peine dix minutes après le départ de la marche pour le climat, cette dernière a été coupée en deux à Compans. Les forces de l'ordre se sont immiscées dans la manifestation après avoir repéré plusieurs casseurs. Laissant place à des affrontements entre des jeunes personnes et les forces de l'ordre, qui ripostent par des jets de lacrymogène.