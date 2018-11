DIRECT - Gilets jaunes : suivez la 7e journée de mobilisation

L'essentiel

Plusieurs blocages et barrages filtrants (liste ci-dessous)

Au moins un dépôt pétrolier bloqué à Brest

Le réseau Vinci autoroutes recense la présence de manifestants en une cinquantaine de points sur l'A9 et l'A7, principalement

Trois rassemblements distincts sont envisagés samedi à Paris, seul celui au Champ-de-Mars a été autorisé

Emmanuel Macron annoncera de nouvelles mesures mardi

Nicolas Hulot regrette une fronde "évitable"

Deux morts, 620 blessés dont 18 graves depuis le début du mouvement

879 interpellations, 693 personnes placées en garde à vue

► Pour actualiser la page, cliquez sur ce lien

Notre direct

8h30 : à Rennes, le centre des amendes est bloqué par les gilets jaunes.

A Rennes, le centre des amendes est bloqué par les #GiletsJauneshttps://t.co/VU9PRcdTwN — Bleu Breizh Izel (@Francebleubzh) November 23, 2018

8h10 : le réseau Vinci autoroutes recense la présence de manifestants en une cinquantaine de points, principalement sur l'A9 autour de Narbonne, Béziers ou Perpignan, sur l'A7 près de Montélimar, Orange ou Avignon, ou encore l'A62 autour d'Agen.

8h07 : dans les Landes, des gilets jaunes ont aidé une femme sur le point d'accoucher qui s'est arrêtée à un rond-point. Plus d'informations dans cet article.

8h03 : à Nantes, France Bleu Loire Océan a rencontré des gilets jaunes qui ont établi leur camp de base près du rond-point de la porte d’Armor. Reportage là.

7h59 : dans la Drôme, c'est la "bataille" au rond-point de Pizançon. Les commerçants en ont repris possession et surveillent l'éventuel retour des gilets jaunes. Article de France Bleu Drôme Ardèche à lire ici.

7h50 : les routiers mènent une opération escargot ce vendredi matin sur le périphérique de Toulouse. La circulation s'annonce extrêmement difficile. Les détails dans cet article.

Convoi quasi à l'arrêt sur A64 au croisement avec D820 avant sortie 37 Portet. Arrivée sur #periph extérieur Bordelongue vers 08h30-45 #camions#Toulouse#GiletsJaunespic.twitter.com/DNEgz11Nye — France Bleu Occitanie (@BleuOccitanie) November 23, 2018

7h48 : en Mayenne, les gilets jaunes veulent créer un ruban jaune pour symboliser leur combat.

7h36 : trois rassemblements distincts sont envisagés par les gilets jaunes samedi à Paris, selon une note de la Direction du renseignement de la préfecture de police de Paris. Le rassemblement au Champ-de-Mars a été autorisé.

7h32 : Emmanuel Macron annoncera mardi un nouveau cap pour la transition écologique, de nouvelles mesures et des négociations sur tout le territoire pour la rendre "acceptable et démocratique", en réponse aux inquiétudes exprimées par les gilets jaunes.

Gilets jaunes : Emmanuel Macron annoncera de nouvelles mesures mardi https://t.co/PTD9PHvZO0pic.twitter.com/toawXkasXM — France Bleu (@francebleu) November 23, 2018

7h30 : Nicolas Hulot regrette une fronde "évitable"."La France se serait bien passée de cette confrontation qui effectivement oppose l'écologie au social alors que ma volonté à

moi c'était de réconcilier l'écologie et le social, et on n'y est pas parvenu, et cette crise était évitable", a déclaré l'ancien ministre, interpellé dans l'Émission politique sur France 2 sur le mouvement des gilets jaunes.

7h15 : à La Réunion, la nuit de jeudi à vendredi à été calme, sans incident majeur. Une quinzaine de barrages filtrants sur les principaux axes routiers surtout la RN1 et la RN2 qui font le tour de l'île.

07h01 : bonjour et et bienvenue dans ce nouveau direct pour suivre la mobilisation des gilets jaunes au 7e jour d'actions.

La liste des sites perturbés

Au moins un dépôt pétrolier bloqué

À Brest, le dépôt pétrolier est bloqué depuis hier par une quarantaine d'indépendants des Travaux Publics du Nord Finistère.

.

Les autoroutes

Le réseau Vinci autoroutes recense la présence de manifestants en une cinquantaine de points, principalement sur l'A9 autour de Narbonne, Béziers ou Perpignan, sur l'A7 près de Montélimar, Orange ou Avignon, ou encore l'A62 autour d'Agen.

Plusieurs blocages et barrages filtrants

À Toulouse, les gilets jaunes mènent avec les routiers une opération escargot sur la rocade, d'après des informations de France Bleu Occitanie. Le convoi part du péage de Muret et faire le tour de la rocade.

En Bretagne, il y a toujours des barrages filtrants dans le Finistère à Troyalac'h près de Quimper, à Quimperlé à Guipavas. Dans les côtes d'Armor, il y a un barrage filtrant à Loudéac et à Dinan. Dans le Morbihan, des barrages sont signalés, à Theix, Pontivy, Ploërmel à Lorient, et à Saint-Avé, selon des informations de France Bleu Breizh Izel.

En Ille-et-Vilaine, les gilets jaunes bloquent le centre des amendes (centre national) situé à Rennes. Ils empêchent les salariés d’entrer dans le bâtiment.

A Rennes, le centre des amendes est bloqué par les #GiletsJauneshttps://t.co/VU9PRcdTwN — Bleu Breizh Izel (@Francebleubzh) November 23, 2018

En Normandie, des barrages filtrants aux entrées de Rouen en arrivant de l’A13 depuis Caen et Paris, et de certaines zones commerciales comme Tourville-le-Rivière. Deux importantes zones commerciales près du Havre à Montivilliers et Gonfreville-l’Orcher sont aussi bloquées par les gilets jaunes. Barrages filtrants aussi sur plusieurs carrefours de l’Eure.

En Vaucluse, le mot d’ordre est : barrage filtrant sur les routes mais barrages pour bloquer les grandes surfaces, centre commerciaux et plate-formes logistiques. Des barrages filtrants sont en place ce vendredi matin à l’entrée de l’autoroute A7 à Orange, Avignon Nord et Sud, Cavaillon, Bollene. Barrages filtrants aussi sur les routes à Carpentras, au rond-point des Angles (accès entre Gard et Vaucluse) et au pont de Rognonas (accès entre Bouches-du-Rhône et Vaucluse). Le porte-parole des gilets jaunes en Vaucluse annonce que des plates-formes logistiques pour les grandes surfaces sont bloquées à Carpentras.

En Alsace, deux barrages filtrants ce vendredi matin. Des ralentissement autour de Peugeot Mulhouse sur l’A36, la D55 et la D39 ainsi qu'à Entzheim au niveau de la centrale Lidl.

En Picardie, il y a un barrage filtrant à Albert. Les gilets jaunes veulent bloquer la zone commerciale de Glisy et de Boves à côté d’Amazon. Il y a des gilets jaunes à Flixecourt, mais ils ne barrent pas la route.

Sur l'île de La Réunion, les gilets jaunes ont mis en place quatorze barrages filtrants sur les principaux axes routiers, surtout la RN1 et la RN2 qui font le tour de l'île, selon un comptage de Réunion la 1ère. La nuit de jeudi à vendredi à été calme, sans incident majeur. Une quinzaine de barrages filtrants sur les principaux axes routiers surtout la RN1 et la RN2 qui font le tour de l'île.