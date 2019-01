DIRECT - Gilets jaunes : suivez la mobilisation de ce samedi 12 janvier à Bourges

Bourges, France

Bourges a été choisie ce samedi 12 janvier par un collectif de Gilets jaunes pour être l'épicentre de la mobilisation de "l'acte 9". Les autorités préfectorales et municipales ont pris les devants en prévention. La Préfète a notamment interdit toute manifestation dans le centre-ville et le maire a fait démonter le mobilier urbain et fermé les bâtiments publics.

10h52 : Nombreux contrôles en arrivant à Bourges

Circulation difficile péage de Bourges. — Préfet du Cher (@Prefet18) January 12, 2019

10h34 : Le procureur de la république à Bourges confirme des gardes à vue et des interpellations de plusieurs personnes ce matin à Bourges. La préfecture du Cher parle d'interpellations préventives de personnes qui détenaient "des armes par destination". Au moins 11 personnes auraient été interpellées.

10h26 : Les gilets jaunes commencent à se rassembler place Séraucourt

10h : Le collectif "La France en colère" a choisi Bourges pour accueillir ce samedi un rassemblement national des Gilets jaunes. La ville a été choisie pour son emplacement géographique au centre de la France. Les premiers manifestants sont attendus à 10h pour un rassemblement. A 14h, les organisateurs prévoient une marche pacifique. La préfecture a pris un arrêté d'interdiction de toute manifestation dans le centre-ville de Bourges. A l'extérieur de ce périmètre, les manifestations sont autorisées.

[12/01/2019] Arrêté pris par C. FERRIER @Prefet18 interdisant toute manifestation à l'intérieur du centre-ville de Bourges (voir plan annexe). pic.twitter.com/cr3eU7txCu — Préfet du Cher (@Prefet18) January 11, 2019