EN DIRECT - Grève du 10 décembre : suivez la journée de mobilisation

Plusieurs millions de salariés du public et du privé sont de nouveau appelés à faire grève ce mardi 10 décembre contre le projet de réforme des retraites que le gouvernement doit détailler mercredi. L'intersyndicale CGT-FO-Solidaires-FSU et quatre organisations de jeunesse (Fidl, MNL, UNL et Unef) appellent à manifester partout en France. Jeudi dernier, entre 806.000 et 1,5 million personnes sont descendues dans la rue.

Trains, métros, bus, écoles, ramassage des ordures... : suivez la situation en direct avec France Bleu.

7h03 : à Lille, Lyon, Mont-de-Marsan, Montpellier, Nantes, Nice, Strasbourg et Toulouse, la circulation des transports en commun n'est pas perturbée par la grève mais certains bus peuvent être déviés, en fonction du parcours des manifestations contre la réforme des retraites.

7h02 : Les réseaux de transports en commun de Marseille, Bordeaux, Tours, Calais, Chambéry, Rouen, Clermont-Ferrand, et de plusieurs autres villes sont perturbés.

7h : vous pouvez suivre la situation en Île-de-de-France dans cet article, alimenté en temps réel direct par France Bleu Paris.

6h55 : alors que les transports sont très perturbés en Île-de-France, les embouteillages sont déjà très nombreux : à 6h50, on comptait déjà plus de 300 kilomètres de bouchons, contre 50 en temps normal. C'est six fois plus que d'habitude.

6h50 : À Paris, le préfet a pris un arrêté pour obliger les commerces situés sur le parcours de la manifestation à fermer. Les secteurs des Champs-Elysées, de l'Assemblée nationale, de Matignon et de l'Élysée sont interdits.

6h45 : bonjour et bienvenue dans ce direct. Nous allons vous accompagner tout au long de cette journée pour cette journée de grève massive contre la réforme des retraites.