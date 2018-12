Quelques incidents en marge de la nouvelle manifestation lycéenne ce mardi à Clermont-Ferrand

Par Emmanuel Moreau et Olivier Vidal, France Bleu Pays d'Auvergne

500 lycéens et étudiants ont défilé ce mardi matin dans les rues de Clermont-Ferrand. Une action qui n'a pas dégénéré mais une voiture a quand même été renversée, des poubelles incendiées et un policier a été légèrement blessé. Des manifs également à Riom, Cournon et Rochefort-Montagne.