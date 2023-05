Une fête du travail pas comme les autres. Ce 1er mai 2023 est aussi la 13ème journée de mobilisation contre la réforme des retraites. On attend donc des cortèges plus fournis que d'habitude dans le Nord et le Pas-de-Calais. Les premiers cortèges se sont élancés ce lundi comme à Douai, dans le Nord, seule ville marquée par une division syndicale sur le sens à donner à cette journée : la CGT d'un côté et les autres syndicats de l'autre.

L'un des deux cortèges syndicaux à Douai. - Hélène Mika

A gauche, le maire (PS) de Douai, Frédéric Chéreau s'entretient avec les syndicalistes. - Hélène Mika

Des défilés ont également lieu à Saint-Omer, Calais, Boulogne-sur-Mer, Valenciennes.

L'humour comme arme de contestation

C'est une habitude, les pancartes revendicatives au ton humoristique florissent pendant ces journées de mobilisation. Elles ciblent pour beaucoup le Président de la République et la réforme des retraites.

Une manifestante lors du défilé du 1er mai 2023, à Lille © Radio France - Odile Senellart

Des manifestants dans le cortège du 1er mai 2023, à Lille © Radio France - Odile Senellart

Les manifestants rivalisent d'ingéniosité pour diffuser leur message d'opposition à l'adoption de la réforme des retraites © Radio France - Odile Senellart

Mobilisation des politiques

Ce défilé du 1er mai est aussi marqué par la présence de nombreux élus de gauche, hostiles à la réforme des retraites.

La maire (PS) de Lille, Martine Aubry entouré du député (PS) Roger Vicot et de la première secrétaire PS du Nord, Sarah Kerriche © Radio France - Odile Senellart

Le député LFI du Nord, Ugo Bernalicis © Radio France - Odile Senellart

