DIRECT - Les salariés de la Fonderie de Bretagne bloquent la sous-préfecture avant le CSE

Un CSE doit se tenir ce lundi après-midi après deux semaines de mobilisation à la Fonderie de Bretagne à Caudan près de Lorient. Une centaine de salariés a commencé à manifester vers 6h30 devant la sous-préfecture du Morbihan, à Lorient.

Depuis 6h30 ce lundi matin, des pneus et des palettes en feu devant la sous préfecture de Lorient. Une centaine de grévistes de la Fonderie de Bretagne à Caudan veulent empêcher la tenue du CSE cet après midi. En effet, un comité social et économique de l'entreprise doit se tenir ce lundi dès 14h30 en sous-préfecture de Lorient pour acter officiellement la mise en vente du site morbihannais.

Les salariés en grève bloquent leur usine depuis 2 semaines pour protester contre la vente programmée du site par le groupe Renault.

Les syndicats refusent de participer à cette réunion, alors que Renault a annoncé la mise en vente du site de Caudan. La plupart des 350 salariés sont en grève depuis deux semaines maintenant. Mael Le Goff, leader de la CGT à la Fonderie de Bretagne explique la mobilisation de ce lundi "on entame notre troisième semaine de lutte, rien ne se passe. La direction Renault continue à tracer son chemin en voulant se séparer des Fonderies de Bretagne, elle doit l'officialiser aujourd'hui à travers le CSE qui doit se tenir. Nous, on ne veut pas de ce CSE, on veut rester dans le groupe Renault." Par la voix de leur représentant syndical, les salariés veulent "du volume, on veut travailler en 3/8, on veut assurer l'avenir."

Les salariés grévistes des Fonderies de Bretagne à Caudan se mobilisent depuis 6h30 ce lundi devant la sous-préfecture du Morbihan. © Radio France - Léo Rozé

