DIRECT - Manifestation à Belfort : suivez la mobilisation contre le plan social chez General Electric

L'intersyndicale de General Electric et les élus terrifortains organisent ce samedi un nouveau grand rassemblement à Belfort contre le plan social chez GE. Le 22 juin, une première manifestation avait rassemblé 5 à 8.000 personnes. Suivez notre direct.

Belfort, France

Elus et syndicats de General Electric veulent à nouveau démontrer leur engagement pour la sauvegarde de GE dans le Territoire de Belfort et contre les suppressions d'emplois. Après un premier rassemblement de 5.000 à 8.000 personnes le 22 juin, une grande manifestation est organisée ce samedi dans les rues de Belfort.

L'essentiel

General Electric, qui a annoncé en mai un plan de 1.050 suppressions d'emplois en France, accepte de réduire son plan social, selon deux options plus ou moins conséquentes en termes d'emplois perdus.

Les salariés se prononceront lundi matin, 21 octobre, en assemblée générale sur les propositions de la direction.

21 octobre, en assemblée générale sur les propositions de la direction. Le blocage des sites GE de Belfort et Bourogne, entamé mardi 8 octobre, se poursuit.

General Electric compte environ 4.000 salariés dans le Territoire de Belfort. C'est la production de turbines à gaz et les fonctions support qui sont concernés par le plan social.

Suivez la mobilisation en direct

La manifestation doit commencer à 14h depuis la Maison du peuple. Contrairement au mois de juin dernier, les manifestants ne défilent pas dans le centre-ville, mais se rendront sur le site belfortain de GE.

Ce que l'on sait sur le déroulement de la manifestation :

Le cortège emprunte le parcours suivant : boulevard du Maréchal Joffre, boulevard Anatole France, avenue du Maréchal Juin, avenue des Sciences et de l'Industrie. Dispersion prévue rue de la Découverte, aux alentours de 17h30.

La circulation risque d'être perturbée sur l'ensemble du parcours et des déviations seront mises en place. Les lignes 1, 2 et 3 du réseau Optymo seront principalement impactées

Le parcours de la manifestation du 19 octobre. - Préfecture du Territoire de Belfort

Outre les élus francs-comtois, quelques personnalités nationales, comme Jean-Luc Mélenchon, et les représentants syndicaux, on sait déjà qu'une fanfare, formée notamment des musiciens de l'Orchestre d'harmonie de la ville de Belfort, prendra la tête du cortège. Elle a été fondée par des ouvriers d'Alstom et compte dans ses rangs des salariés de GE.

Vers 16h, une délégation sera reçue en préfecture à l'issue de la manifestation.