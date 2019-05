DIRECT - Manifestations du 1er-Mai : suivez les mobilisations à travers toute la France

Comme chaque année, les syndicats appellent à défiler partout en France en ce mercredi 1er-Mai. À Paris, où les autorités attendent "1 000 à 2 000 activistes radicaux", plus de 7.400 policiers et gendarmes seront déployés pour sécuriser les manifestations. Plusieurs interpellations ont déjà eu lieu.

Comme tous les ans, les syndicats appellent à manifester ce mercredi 1er-Mai dans l’ensemble du pays pour la fête du Travail. Alors que les "gilets jaunes" sont toujours mobilisés, plusieurs villes ont interdit les manifestations dans certains secteurs. C'est le cas notamment à Paris où plus de 7.400 policiers et gendarmes seront déployés pour sécuriser les défilés. Selon les autorités, "1 000 à 2 000 activistes radicaux pourraient tenter de semer le désordre et la violence."

Notre direct

8h53 : à Paris, 20 stations de métro et de RER sont fermées depuis 7h et ce jusqu’à nouvel ordre en raison des manifestations dans les quartiers des Champs-Elysées, de la Tour Eiffel et de l’Assemblée nationale, impactant 10 lignes de métro (1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14) et 2 lignes de RER (A et C).

Sont fermées les stations : Argentine, Ternes, Charles de Gaulle Etoile, Kléber, Boissière, Victor Hugo, George V, Miromesnil, Franklin D. Roosevelt, Champs Elysées Clémenceau, Madeleine, Opéra, Pyramides, Concorde, Tuileries, Champ de Mars Tour Eiffel, Invalides, Assemblée nationale, La Tour Maubourg, Varenne et Ecole militaire.

8h48 : "Ce n'est pas la journée des travailleurs, c'est la journée de la psychose. Paris est en état de siège", a déclaré Olivier Besancenot, membre du Nouveau Parti Anticapitalisme, ce mercredi sur franceinfo. "Il y a une stratégie [du gouvernement] qui consiste à faire peur."

8h46 : Trois interpellations ont eu lieu à Paris selon Grégory Joron, secrétaire national SGP Police CRS, invité de France Bleu Paris. "Il y a déjà eu trois interpellations dans le courant de la nuit. Il s’agit de trois individus de nationalité espagnole qui se réclamaient clairement des black blocs avec énormément de matériels, de produits inflammables, d'armes par destination, de masques à gaz", a précisé Grégory Joron.

8h19 : Plusieurs interpellations ont déjà eu lieu à Paris et dans d'autres villes ce mercredi matin dans le cadre de contrôles préalables. "Nous avons plusieurs interpellations, en cours de décompte, dans le cadre de contrôles préalables à Paris et dans toutes les villes où la vigilance est de mise" a indiqué Michel Lavaud, porte-parole de la police nationale, ce mercredi sur franceinfo, "notamment pour détention d'objets illicites, port d'armes réelles ou par destination."

