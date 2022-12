Négociations annuelles obligatoires en cours chez Stellantis

Les Négociations annuelles obligatoires (NAO) sont en cours au siège de Stellantis, à Passy (Yvelines), ce jeudi 1er décembre. L'année dernière, la direction avait consenti à 2,8% d'augmentation générale, un accord que les syndicats n'ont pas signé .

En introduction de cette journée de négociations, la direction a présenté un bilan social et récolté les demandes des syndicats. En ligne de mire, le contexte économique , avec l'inflation qui pourrait atteindre les 7 % en 2022. Les bénéfices records de Stellantis de 8 milliards d'euros au premier semestre 2022. Et le salaire annoncé du PDG Carlos Tavares , de 19 millions d'euros l'année dernière.

Une première proposition refusée

La direction a fait une première proposition un peu avant 17h, refusée par les syndicats. 3,8% de hausse en budget global . Soit une augmentation générale de 3,1% (1,6% en mars et 1,5% en juin) et 0,7% de hausses individuelles et promotions. Insuffisant pour les syndicats, qui espèrent un doublement, voire un triplement de cette proposition. Reprise des négociations.