DIRECT - Réforme des retraites : suivez la journée de mobilisation en Dordogne

La sixième journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites s'annonce très suivie en France ce mardi 7 mars. L'intersyndicale appelle à des manifestations dans plus de 250 villes. Il y en a trois en Dordogne. De nombreux secteurs sont en grève.

Trois manifestations prévues ce mardi en Dordogne : à 10h30 devant le palais de justice de Périgueux, à 15h place de la Grande Rigaudie à Sarlat et à 15h30 devant le palais de justice de Bergerac

De nombreuses perturbations attendues, dans les transports, dans les écoles et dans des mairies

A Sarlat, des lycéens ont bloqué l'entrée de leur lycée avant 7h, ce matin

8h30 : à Périgueux, les professeurs ont commencé des piquets de grève devant les lycées Jay de Beaufort, Albert Claveille, et Laure Gatet où une dizaine d'élèves sont rassemblés avec des pancartes. Très peu de lycéens sont venus en cours avec la grève, parce que leurs prof sont absents ou que les transports en commun fonctionnent à minima. Les élèves ont prévu de faire un "tour des bahuts" pour se rassembler pour rejoindre le cortège devant le palais de justice.

Les lycéens devant Laure Gatet autour de 8 heures ce mardi 7 mars. © Radio France - M. B.

7h : Des lycéens du lycée Pré de Cordy à Sarlat ont bloqué leur établissement ce mardi matin avant 7h. Ils ont entassé des palettes, des matelas et du mobilier urbain devant l'entrée, et envisageaient de bloquer le rond-point. Selon l'établissement, il y a une "dizaine" d'élèves et environ le même nombre de professeurs, et les élèves peuvent tout de même entrer. Les gendarmes sont sur place.

Entassement de palettes et de mobilier devant le lycée Pré de Cordy à Sarlat - CGT éduc'action