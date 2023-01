DIRECT - Réforme des retraites : suivez la première journée de mobilisation en Dordogne

Ce jeudi 19 janvier, de nombreux secteurs sont en grève pour dire non à la réforme des retraites annoncée par le gouvernement. La réforme prévoit notamment le recul de l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans, et les syndicats appellent à une journée de mobilisation. Des centaines de manifestations sont organisées en France, et trois rassemblements sont prévus en Dordogne, à Périgueux à 10h et demi, à Sarlat et à Bergerac à 15h.

L'essentiel

Ce jeudi 19 janvier, les syndicats appellent à la grève contre la réforme des retraites qui prévoit le report de l'âge légal à 64 ans

Trois manifestations sont prévues en Dordogne : à Périgueux à 10h30, à Sarlat et à Bergerac à 15h

De grosses perturbations sont à prévoir notamment dans les écoles et les transports

Suivez la manifestation de Périgueux en direct

11h30 : Un débrayage a eu lieu ce matin à la prison de Neuvic, annonce SNPFO Justice. 25 agents ont arrêté de travailler à la prise de service à 6h45.

11h15 : Deux autres manifestations sont prévues aujourd'hui en Dordogne. A Bergerac les manifestants sont appelés à se rassembler devant le palais de justice à 15h. A Sarlat, la manifestation est à 15h place de la Grande Rigaudie.

Les manifestants vont faire le grand tour. © Radio France - Thibault Delmarle

11h : La mobilisation est très suivie en Dordogne et il y a de grosses perturbations à prévoir dans l'éducation avec plusieurs classes fermées. 75% des enseignants sont en grève selon le syndicat Snui-PP. Dans les transports aussi, des trains vont rester à quai et le trafic des bus est très perturbé à Périgueux notamment. La liste des perturbations à prévoir est à lire ici .

Les huit syndicats appellent à la grève. © Radio France - Thibault Delmarle

10h40 : La foule a envahi le centre-ville de Périgueux. Des centaines de personnes sont devant le palais de justice avec des drapeaux et des pancartes "ni augmentation de la durée de cotisation, ni report de l'âge légal de départ"

10h15 : A Périgueux, les manifestants sont appelés à se rassembler à 10h30 devant le palais de justice. Le cortège devrait emprunter le grand parcours, qui part du tribunal pour ensuite rejoindre le boulevard Georges Saumande, puis la rue Saint-Front. A 9h30, les postiers étaient déjà devant la grande Poste.