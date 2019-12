DIRECT - Réforme des retraites : suivez les manifestations de ce mardi 17 décembre en Berry

Châteauroux

Nouvelle mobilisation ce 17 décembre contre la réforme des retraites du gouvernement. Après les manifestations du 5, 10 et 12 décembre, tous les syndicats ou presque, y compris la CFDT appellent à des manifestations en France et notamment dans le Berry.

Dans l'Indre, des rassemblements sont prévus à Châteauroux, 10h place de la République et Issoudun à 15h, place du Secrétaire-Coeur. Dans le Cher, des actions sont programmées à Bourges, place Séraucourt à 10h, à Vierzon au Forum République à 10h30, St Florent-sur-Cher à 10h3O et même heure à Saint-Amand Montrond.

Suivez en direct et en images les manifestations de ce 17 décembre

9h38 : Les manifestants reviennent vers le MACH 36 où une distribution de tracts est prévue

Les manifestants reviennent vers le MACH 36 © Radio France - Jérôme Collin

9h02 : Une première action a lieu ce mardi matin. Des manifestants se sont rassemblés au MACH 36 avant de prendre la direction du rond-point "Le Frisbee" à Déols. Ils sont une cinquantaine de manifestants et parmi eux, quelques gilets jaunes : "On veut changer d'action par rapport à la simple manifestation dans les rues ; il faut être plus visible et un peu gêner pour se faire entendre"

Les manifestants ont investi l'autoroute A 20 © Radio France - Jérôme Collin