DIRECT - Retraites : les premiers cortèges se forment dans la Manche

Suivez la troisième journée de mobilisation dans la Manche

Comme lors de la dernière journée de mobilisation du 31 janvier, six défilés sont prévus dans la Manche à Cherbourg, Saint-Lô, Granville, Coutances, Avranches et Carentan.

11h22 - Des manifestants devant la permanence du député Philippe Gosselin

Une vingtaine de manifestants s'est rassemblé devant la permanence du député Philippe Gosselin (LR) à Saint-Lô. Une délégation le rencontrera samedi matin.

11h19- A Saint-Lô, les syndicats prennent la parole

Selon les journalistes présents sur place, la mobilisation pourrait être aussi importante que lors de la dernière journée du 31 janvier.

© Radio France - Lucie Thuillet

11h14 - A Cherbourg le cortège a quitté la place Napoléon

Plusieurs milliers de manifestants défilent à Cherbourg © Radio France - benoit Martin

11h08 - Un peu d'humour pour faire passer le message

"oh maman, regarde c'est mémé. Mais non, c'est la maîtresse!" A Cherbourg, un brin d'humour pour dire non à la retraite à 64 ans.

les manifestants font passer le message avec un peu d'humour à Cherbourg © Radio France - Pierre Coquelin

11h05 - "J'y suis presque"

Dans le cortège saint-lois, des manifestants dénoncent avec des dessins la réforme des retraites.

A Saint-Lô, on dénonce la réforme des retraites en dessin © Radio France - Lucie Thuillet

10h58 - A Saint-Lô les manifestants se retrouvent devant la mairie

troisième journée de mobilisation à Saint-Lô © Radio France - Lucie Thuillet

10h55 - Plusieurs milliers de manifestants se rassemblent à Cherbourg

Les manifestants se retrouvent place Napoléon à Cherbourg sous le ciel bleu.

10h41 - Le non à la retraite en musique à Cherbourg

Les manifestants commencent à se rassembler place Napoléon à Cherbourg... en musique avec une reprise de "I will survive" contre la réforme des retraites

10h35 - La Manche mobilisée depuis le début du mouvement

La journée de mobilisation du 31 janvier avait rassemblé plus de 28.000 manchois selon les syndicats, un peu plus de 20.000 selon la police. Entre 12.000 et 18.000 personnes ont défilé à Cherbourg.

10h30 - Six manifestations prévues dans la Manche

Comme lors des dernières journées de mobilisation, six cortèges défileront dans le département.

✔Cherbourg : 10h30 place Napoléon

✔ Saint Lô : 10h30 place de la Mairie

✔ Granville : 10h30 rond point du Calvaire

✔ Coutances : 10h30 place St Nicolas

✔ Carentan : 14h devant la gare

✔ Avranches : 14h30 place de la Mairie

Le point sur les perturbations ce mardi dans la Manche

SNCF

Moins d'un train sur 3 en moyenne sur les lignes normandes dont le Paris-Cherbourg contre un peu plus d'un sur 5 la dernière fois. Aucun train sur le Paris-Granville. La CGT Cheminots et SUD Rail maintiennent leur appel à débrayer aussi ce mercredi 8 février.

Air France

Au départ de Caen la compagnie va annuler un vol sur 5

Bus

- Des perturbations prévu sur le réseau SLAM de Saint-Lô de 10h à 15h. Certains arrêts sont susceptibles de ne pas être desservis.

- A Granville il y aura des bus Néva mais attention des lignes fonctionneront le matin d'autres l'après midi

- A Cap Cotentin dans le nord du département les lignes 2/6 et les services Domino ne circuleront pas de toute la journée, les autres seront partiellement impactées comme le service Cap à la demande

- Pour ceux qui ont prévu de se rendre à Caen, sachez que les bus et tram du réseau Twisto seront perturbés

- Quant au ramassage scolaire dans la Manche, cela dépend des secteurs de toutes façons les parents ont été prévenus

Etablissements scolaires

Il devrait y avoir moins de grévistes que la dernière fois. Autour des 25 % le 31 janvier contre 70 % le 19 janvier. Là vraisemblablement on attend moins de 25 % d'enseignants en grève.

- A Saint-Lô, cantines et périscolaires fonctionneront sur les 5 établissements publics de la ville

- A Cherbourg quasiment pas de cantines ni de périscolaires

- Un service minimum d'accueil est mis en place sur le territoire de Coutances mer et bocage

Energie

Pas de tractage ni de blocage à l'entrée de la centrale et de l'EPR mais les syndicats appellent à rejoindre les manifestants à Cherbourg.

Pas d'arrêt de la production dans les raffineries en Normandie