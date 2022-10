DIRECT - SNCF, énergie, éducation : suivez la journée de grève en Seine-Maritime et dans l'Eure ce mardi

La grève dans les raffineries et dépôts Total Energies doit s'étendre à plusieurs secteurs. La CGT, FO, Solidaires, la FSU et les organisations de jeunesse Fidl, MNL, Unef et la Vie lycéenne appellent ce mardi les salariés de tous les secteurs à faire grève et manifester pour les salaires et les libertés syndicales. Plusieurs rassemblements sont également prévus.

Suivez en direct cette mobilisation et ses conséquences près de chez vous en Seine-Maritime et dans l'Eure.

L'essentiel

Les secteurs concernés : transports, énergie, éducation nationale, fonction publique, cliniques, maisons de retraites... Chez Total, la grève continue, pour le 22e jour. Les grévistes devraient recevoir le soutien des dockers de la CIM. La grève devrait être suivie chez les enseignants du second degré. A Lubrizol, sur les deux sites normands, la grève a été reconduite jusqu'à la fin de la semaine. Les salariés de la centrale nucléaire de Paluel sont aussi appelés à se mobiliser.

: Deux trains sur trois circulent en moyenne sur les lignes normandes. Plusieurs rassemblements prévus : A Rouen, une manifestation interprofessionnelle partira à 14h de la préfecture, elle sera rejointe par un rassemblement d'enseignants contre la réforme du lycée professionnel, qui part du rectorat à 10h30. Autres mobilisations : devant l'entrée de Total à Gonfreville, puis à 10h, rue Franklin, au Havre et à 10h30 à la gare de Dieppe.

A Rouen, une manifestation interprofessionnelle partira à 14h de la préfecture, elle sera rejointe par un rassemblement d'enseignants contre la réforme du lycée professionnel, qui part du rectorat à 10h30. Autres mobilisations : devant l'entrée de Total à Gonfreville, puis à 10h, rue Franklin, au Havre et à 10h30 à la gare de Dieppe.

Notre direct

