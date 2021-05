DIRECT : Tous en terrasse journée spéciale sur France Bleu Nord

Pour cette journée de réouverture ce mercredi 19 mai, des terrasses, des lieux culturels et des commerces, France Bleu Nord vous propose une journée spéciale Tous en terrasse. Nos reporters sont présents à vos côté dans les cafés de Lille et d'Arras pour vivre ce déconfinement des terrasses.

Ce mercredi 19 mai, les bars et les restaurants peuvent enfin ouvrir leurs terrasses au public. Les lieux culturels, les théâtres, cinémas mais aussi les commerces non essentiels peuvent également ouvrir leurs portes. France Bleu Nord vous propose une journée spéciale "Tous en terrasse" avec des reporters à Arras et à Lille, nous irons dans les cafés, les restaurants et les commerces de la région. La matinée, France Bleu Nord s'installe sur la place des Héros d'Arras et l'après-midi, retrouvez nous au cinéma l'UGC.

A Lille, les bars et les restaurants commencent à sortir leurs terrasses dès 6 heures du matin. Avec le plaisir de pouvoir retrouver les clients pour un premier café ce mercredi 19 mai.

Le plaisir d'installer les terrasses devant les bars et les restaurants à Lille © Radio France - Benjamin Recouvreur

Les terrasses sont installées sur la Grand Place à Lille, il ne manque plus que les clients © Radio France - Benjamin Recouvreur

Les premiers clients s'installent en terrasse à Lille, malgré la pluie qui s'est invitée aujourd'hui. Sonia profite de son premier café, elle a pris une heure de récupération pour profiter des premiers instants en terrasse : "C'est un plaisir, avec un petit déjeuner de rêve face à la Gare de Lille. Hier on a fêté au champagne le dernier couvre feu à 19 heures et on avait prévu ce petit déjeuner en terrasse c'était organisé pour qu'on soit là en amoureux sans les enfants. J'ai posé une heure de récupération pour profiter des terrasses pour un premier petit déjeuner."

Certains se sont même déplacés exprès pour profiter des terrasses avant leur journée de travail, comme Laurent : "J'habite sur Dunkerque et je suis un habitué de ce café, ca me manquait donc je suis venu en voiture exprès sur Lille pour être à 7 heures ce matin en terrasse pour boire un café. J'ai fais la route exprès, c'est un plaisir retrouvé, la convivialité de prendre un café en terrasse. On retrouve la vie quotidienne."

Certains profitent même d'une coupe de champagne à 8 heures du matin pour fêter l'ouverture des terrasses à Lille © Radio France - Benjamin Recouvreur

A Arras, il y a moins de monde pour le moment en terrasses, le temps décourage certains clients à s'installer. Sur la Place des Héros, le marché s'installe à côté des terrasses. France Bleu Nord vous propose de vivre cette matinée spéciale depuis la Place des Héros en direct.

A Arras, les terrasses sont installées pour accueillir les premiers clients © Radio France - Léo Andrzejewski