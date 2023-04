VIDÉO - Réforme des retraites : suivez l'allocution d'Emmanuel Macron en direct (20h)

Emmanuel Macron s'adressera aux Français ce lundi à 20 heures, après la promulgation de la réforme des retraites , dans une atmosphère de crise politique et sociale persistante. Une allocution télévisée solennelle, sans contradicteurs, après avoir reçu dans l'après-midi ministres et responsables de son camp.

ⓘ Publicité

Suivez l'allocution d'Emmanuel Macron en direct

loading

Suivez notre édition spéciale sur France Bleu

loading

De quoi Emmanuel Macron va-t-il parler ?

Après avoir promulgué cette loi contestée dans les heures qui ont suivi la validation vendredi par le Conseil constitutionnel , une rapidité dénoncée par les opposants à la réforme, le président veut "tracer des perspectives pour les semaines et les mois à venir", "redonner une cohérence d'ensemble à son action", et "esquisser les chantiers" prioritaires, selon son entourage. Avec un "cap" confirmé : ordre républicain, plein emploi et réindustrialisation, progrès au quotidien autour de l'éducation, de la santé et de l'écologie.

Mais trois mois de conflit social ont laissé des traces, et l'agenda du président pourrait se trouver encore contrarié. Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, qui a mis en garde lundi le chef de l'État contre un "ressentiment" encore vif. "On ne peut pas passer l'éponge", a-t-il dit sur France 2. "Nous ne sommes pas prêts à passer à autre chose", a aussi averti sur Public Sénat le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure, alors que des appels ont fleuri sur les réseaux sociaux pour des concerts de casseroles et des rassemblements devant mairies ou préfectures à 20 heures, lorsque le président prendra la parole depuis son palais.

À l'Élysée, on reconnaît que cette phase laisse "de la colère dans les têtes et dans les cœurs", et on assure qu'Emmanuel Macron va en tenir compte. La présidence assure aussi qu'une rencontre entre Emmanuel Macron et les partenaires sociaux est bien maintenue mardi... malgré la fin de non-recevoir d'une intersyndicale qui réclame un "délai de décence" et mise sur une démonstration de force lors du 1er-Mai. Il pourrait donc se retrouver en tête-à-tête avec le patronat, au risque d'envoyer une nouvelle image clivante.

Le président devrait également rapidement ressortir de l'Élysée pour "échanger avec les Français". Hormis au Salon de l'agriculture fin février, M. Macron s'est tenu à l'écart des bains de foule depuis le début de l'année. Pourra-t-il renouer avec ce contact, alors que ses derniers déplacements ont été chahutés par des manifestants ? La popularité du président est au plus bas depuis la crise des "gilets jaunes" fin 2018.

Relancer la machine sera d'autant plus complexe que l'exécutif ressort affaibli de la séquence, toujours privé de majorité absolue à l'Assemblée nationale.