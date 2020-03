DIRECT VIDÉO - Retraites : les deux motions de censure soumises au vote, après l'annonce du recours au 49-3

Le gouvernement affronte ce mardi deux motions de censure à l'Assemblée après le recours à l'arme du 49-3 dans le cadre de sa réforme des retraites. Suivez les débats et les votes à partir de 17h30.

Après treize jours d'un parcours hors norme à l'Assemblée en première lecture pour la réforme des retraites, Edouard Philippe a signé samedi la fin de la partie avec le recours surprise au 49-3, arme constitutionnelle permettant de faire adopter le texte sans vote.

Aussitôt, LR et les trois groupes de gauche - PS, PCF et LFI - ont déposé des motions, qui seront débattues jusque tard dans la soirée après une séance de questions au gouvernement qui s'annonce animée. À l'Assemblée, ces motions feront l'objet d'une discussion commune lancée par Damien Abad (LR) et André Chassaigne (PCF). Suivront les autres chefs de file des groupes politiques.

Avant les votes sur chacune dans la soirée, le Premier ministre donnera la réplique. Il avait expliqué samedi vouloir mettre un terme à un "non débat", la majorité taclant depuis des jours "l'obstruction" revendiquée de la gauche radicale à coups de milliers d'amendements.

Suivez les débats à partir de 17h30