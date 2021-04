Discothèques fermées : "Ils attendent que l'on se pende dans nos établissements?"

Ces dernières semaines, Jean-Baptiste Jautée commençaient à retrouver le moral en se disant que les discothèques rouvriraient sans doute bientôt. Mais les annonces d'Emmanuel Macron sur le déconfinement en quatre étapes à partir du 3 mai ont douché tous ces espoirs.

Aucune date de réouverture n'est effectivement annoncée pour les discothèques. "Cela fait 14 mois que l'on est fermé et que l'on est dans l'incertitude. Il nous faut des perspectives", déplore le gérant, qui a racheté cette boîte de nuit sur le port de Caen en janvier 2020, quelques mois avant le premier confinement. "Ils attendent quoi, que l'on se pende dans nos établissements? S'ils rouvrent tout le monde et que l'on reste fermé, on va péter un plomb".

Pass et protocole sanitaire

Pour Jean-Baptiste Jautée, c'est une question d'équité. "Les discothèques sont obligées d'avoir un système de ventilation qui permet de renouveler l'air toutes les huit minutes. Les bars et les restaurants n'en ont pas forcément. On veut juste les mêmes droits".

Il ne comprend pas non plus pourquoi à partir du 30 juin les rassemblements de plus de 1000 personnes avec pass sanitaire seront autorisés mais pas les sorties en boîte de nuit. "S'il faut un pass sanitaire pour accéder à mon établissement ou un protocole sanitaire particulier, pas de problème, on l'appliquera", assure celui qui a toujours rêvé d'ouvrir une discothèque.

C'est donc un nouveau coup dur pour le propriétaire du 32, qui en plus de cette mauvaise nouvelle, doit remettre en ordre son établissement, touché par un dégât des eaux en octobre dernier.