Discothèques fermées : le patron du PZ City Club à Montpellier veut poursuivre l'État en justice

Alors que l'état d'urgence sanitaire, en vigueur depuis 16 semaines, prend fin officiellement ce samedi 11 juillet, les boîtes de nuit n'ont toujours pas le droit d'ouvrir. Pas avant septembre dit le gouvernement en raison de l'épidémie de coronavirus. Situation injuste dénoncent les patrons de discothèque, alors que les bars, les paillotes ont rouvert le 2 juin et que les stades peuvent à nouveau accueillir du public (avec une jauge maximale de 5.000 personnes). Le patron du PZ City Club au centre ville à Montpellier, Sacha Tcherniack va engager un recours auprès du Conseil d'État pour rupture d'égalité.

Comme si on avait des fenêtres ouvertes

"On va prouver que nous pouvons proposer un protocole sanitaire qui conserve la sécurité de tous nos clients et de tous nos employés, explique Sacha Tcherniack. La seule raison avancée par l'État pour nous mettre de côté, c'était le fait qu'on est confiné. Nous ne sommes pas des établissements confinés ! Je peux prouver. Nous avons de gros systèmes de ventilation mécanique contrôlée, c'est comme si on avait des fenêtres ouvertes dans tout l'établissement. Dans ma boîte de nuit, l'air est entièrement renouvelé six fois par heure !"

Il s'engage par ailleurs à imposer le port du masque à son personnel et ses clients, masques qui seront distribués. "Des masques en tissu, norme Afnor, avec le sigle du club. Il y aura aussi des distributeurs de gel hydroalcoolique tous les quatre mètres. Avec ces trois conditions réunies, on a des conditions sanitaires qui sont 50 fois supérieures au protocole qu'a validé l'État dans les restaurants ou dans les bars".

Puisque nous sommes confinés à leurs yeux, pourquoi est ce qu'on rouvrirait un jour?

La profession dénonce une inégalité de traitement par rapport aux bars ou restaurants. "Inégalité de fait, dit Sacha Tcherniack. "Ils ont une activité de bar, ils peuvent ouvrir. Nous avons une activité de bar. Nous ne pouvons pas ouvrir. Les clubs de danse ont pu rouvrir. Nous nous réunissons une activité de bar, une activité de danse. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas ouvrir ? Si leur argumentation en reste là, puisque nous sommes confinés à leurs yeux, pourquoi est ce qu'on rouvrirait un jour? On risque _la mort professionnelle de 1.500 sociétés_, les 1.500 discothèques de France."

Il a fait les comptes. Avec le prêt garanti par l'État, il pourra tenir jusqu'en octobre. "Et encore en comptant les sous au quotidien. Ensuite, je vais devoir retourner chercher un travail comme serveur, alors que ça fait 25 ans que j'ai mon entreprise et que j'embauche entre 5 et 6 personnes. Ce qui est désespérant, c'est d'être fermé alors qu'on a un outil de travail qui est fonctionnel et sécuritaire. On a l'impression qu'on veut vraiment nous supprimer."