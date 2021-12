Discothèques fermées : "une bêtise, ça déplace le problème ailleurs" déplore un patron de boîte mayennais

Les boîtes de nuit ne rouvriront pas le 6 janvier prochain. Elles avaient fermé début décembre en raison de la cinquième vague de Covid-19 et resteront finalement fermées trois semaines de plus. Un nouveau coup dur pour les gérants des discothèques mayennais. Reportage de Lisa Guinic.

Ils s’y attendaient et la sentence est tombée : trois semaines de fermeture supplémentaires pour les discothèques à partir du 3 janvier 2022. Jean-Baptiste Lemoyne, ministre délégué chargé des Petites et moyennes entreprises l’a annoncé ce mercredi 29 décembre. Les professionnels du secteur de la nuit en Mayenne ne comprennent pas cette nouvelle restriction.

30 m², 20 personnes et parfois sans pass sanitaire

A l’image de Jonathan Corvé, le nouveau propriétaire de The Vibes à Changé, près de Laval : « Je pense que c’est une bêtise. Pour moi, cela déplace juste le problème ailleurs. » Il pointe les fêtes organisées par des particuliers et qui ne suivent pas toujours le bon sens sanitaire : « J’ai des amis qui louent des manoirs, des châteaux, des petites salles pour le 31 [décembre]. Des soirées sont organisées dans des appartements de 30 m² avec 20 personnes. Tous ceux qui n’ont pas le pass sanitaire et ne sont pas vaccinés y vont. »

Jonathan Corvé a repris la discothèque il y a deux mois, avant de la fermer presque immédiatement. « Nous faisions au moins respecter le pass sanitaire. Il y avait le gel hydro-alcoolique et tout ce que l’on nous a demandé de mettre en place », soutient le gérant.

Il reconnaît tout de même : « Il s’agit d’un lieu de fête donc évidemment [les clients] s’amusent. C’est clair et sûr : il y a plus de contact que dans un restaurant classique. » Mais Jonathan Corvé rappelle que les règles sanitaires sont davantage en vigueur dans les discothèques, que lors de rassemblements privés.

Des compensations toujours tardives

Les représentants du secteur ont été reçus le 28 décembre à Bercy. Le ministère de l’Economie prévoit de nouvelles compensations à destination des discothèques pour ce manque à gagner de décembre. Jonathan Corvé pointe toutefois les longs délais avant la perception de ces indemnités.

Depuis le début de la pandémie, les discothèques, lieux confinés et souvent mal ventilés, ont régulièrement été fermées avant d'autres lieux, et dernièrement la Belgique, l'Allemagne, le Portugal, l'Italie, la Pologne ou encore la Catalogne ont également pris la même décision. "On tire sur un corbillard de façon assez facile et assez désinvolte", a dénoncé sur franceinfo Patrick Malvaës, président du Syndicat national des discothèques et lieux de loisirs (SNDLL).