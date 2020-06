Discrimination à l'embauche : sept entreprises françaises vont suivre une formation en juillet

Sept importantes sociétés françaises, Air France, Accor Hôtels, Renault, Altran, Arkéma, Rexel et Sopra Steria, sont convoquées par le gouvernement pour suivre une formation en matière de discrimination à l'embauche, ont appris nos collègues de franceinfo ce vendredi auprès du cabinet de Marlène Schiappa.

Ces entreprises avaient été épinglées pour "présomption de discrimination à l'embauche" en février dernier après une campagne de testing menée à la demande du gouvernement qui avait mis en pratique le principe du "Name and Shame".

Le testing consiste à envoyer pour la même offre d'emploi deux CV identiques avec comme différences l'origine du candidat et/ou une adresse dans un quartier populaire.

Formation le 2 juillet

Cette formation se déroulera le 2 juillet prochain dans les locaux du secrétariat d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes de Marlène Schiappa. Pour le moment, sur les sept entreprises conviées, quatre ont répondu favorablement. C'est le cas notamment d'Air France, Rexel ou encore Sopra-Steria.

Cette première leçon de recrutement et de management va durer 4 heures. C'est le cabinet Mozaïk RH qui se charge de son organisation, un cabinet de recrutement spécialisé dans la promotion de la diversité.

Pour Saïd Hammouche, le fondateur de ce cabinet, interrogé sur franceinfo, une seule journée de formation, "ne suffit pas, car le but du jeu c'est ensuite de passer à l'action concrètement. On va regarder si ce sont des entreprises qui recrutent aujourd'hui et on verra comment on recrute, comment on évalue correctement ces profils et comment on réussit l'intégration de ces profils dans l'entreprise", détaille-t-il.

Un rappel à l'ordre

Des recruteurs et des représentants de chaque entreprise seront reçus. Un proche de Marlène Schiappa explique que c'est un rappel à l'ordre.

Il s'agit d'une action primordiale estime Anne Gallot, de l’association "A Compétence Égale", qui rassemble des recruteurs engagés contre les discriminations à l’embauche : "C'est une action qui permet de sensibiliser toutes les autres entreprises qui hésitaient peut-être à mener des actions et qui vont être encouragées à le faire". Pour elle, "c'est une première étape qui n'est pas suffisante mais elle est positive".