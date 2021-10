Allonnes : Foussier poursuivi pour discrimination syndicale par trois ex-salariés et la CGT

C'est un cas de figure peu commun : une entreprise et deux de ses dirigeants vont comparaître devant le tribunal du Mans pour discrimination syndicale. Il s'agit de la quincaillerie Foussier, basée à Allonnes et implantée dans toute la France.

L'affaire remonte à l'automne 2017. A l'approche d'élections professionnelles, trois salariés de Foussier contactent la CGT pour monter une liste. Ils rencontrent le secrétaire départemental du syndicat, Didier Jousse, et sondent leurs collègues pour voir qui est intéressé. Mais avant de pouvoir aller au bout de leur démarche, ils sont licenciés. L'inspection du travail s'en étonne dans un PV, une enquête est ouverte mais le parquet classe la procédure sans suite, estimant que l'entreprise ignorait l'engagement syndical de ces trois salariés.

La question du lien de cause à effet

Une méconnaissance contestée par les plaignants, qui utilisent la procédure de la citation directe pour contourner la décision du parquet. Le tribunal correctionnel se prononcera bien sur le fond du dossier : l'existence ou non d'un lien de cause à effet entre la constitution de cette liste syndicale et les licenciements. L'avocat de l'entreprise et de ses dirigeants annonce dès maintenant qu'il plaidera la relaxe à l'audience programmée en juin prochain.

Le délit de discrimination syndicale est passible d'un maximum d'un an de prison et d'une amende de 3 750 euros. Cette action au pénal s'ajoute à celle devant les prud'hommes, où les trois anciens salariés contestent leurs licenciements.

Ce lundi, le tribunal du Mans a fixé à 1 500 euros (sur un maximum de 15 000) la consignation, la somme que les plaignants doivent verser avant l'audience pour garantir le paiement éventuel d'une amende en cas de procédure abusive.

La CGT note que 4 ans après cet épisode, il n'y a toujours aucune section syndicale chez Foussier, situation rare pour une entreprise de cette taille : 900 salariés à l'époque, plus de 1 100 aujourd'hui.