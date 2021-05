Disneyland Paris rouvrira au public le 17 juin

La nouvelle va faire des heureux chez les fans de Mickey et Minnie : le parc d'attractions Disneyland Paris rouvrira le 17 juin prochain. Disneyland était fermé depuis le 30 octobre à cause de la crise sanitaire.

"Certains spectacles n'auront pas lieu"

Le parc prévient : "Certains spectacles, expériences ou événements, n’auront pas lieu ou pourront être modifiés à la réouverture en fonction de l'évolution des directives des autorités françaises et sanitaires". Disneyland promet également "un protocole et des mesures adaptées" à la pandémie de covid-19. Et demande à tous les visiteurs à partir de six ans de porter un masque. Avis aux intéressés : les billets sont déjà en vente sur le site du parc, et annulables jusqu'à trois jours avant la visite.