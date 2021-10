Disparition des commerces de proximité : "À Oisseau il y a tout ce qu'il faut !"

Jusqu'à l'élection présidentielle 2022, France Bleu Mayenne, première radio du département, proposera une fois par mois un débat d'une heure autour de multiples sujets. La première de Place Publique a donc lieu ce jeudi, entre 18h et 19h, en direct du café du centre à Meslay-du-Maine pour évoquer les commerces de proximité : regain ou déclin ?

À Oisseau, au nord de Mayenne, la municipalité a pris le problème à bras le corps dès 2008, pour tenter d'attirer des commerçants et des commerces évidemment. Lorsque vous traversez la place de l'église, vous pouvez d'ailleurs constater qu'il y a quasiment tout. La boucherie et la pharmacie sont voisines, un restaurant faisant office de bureau de poste se dresse fièrement en face d'une maison de santé. Sans parler de la boulangerie un peu plus loin. "C'est formidable, on a l'essentiel au pied de chez nous" explique Christiane, native du village. "On a le garage, le charpentier, le maçon aussi" abonde Bernard un habitant.

"Ce n'est pas parce que l'on vit à la campagne qu'on est obligé de faire vingt kilomètres pour avoir des services"

Oisseau a également réussi à attirer de jeunes commerçants. C'est d'ailleurs une des clés de la réussite selon Jean-Pierre Garreau, le troisième adjoint. "On a su les séduire en leur donnant des outils de travail fonctionnels. On ne les a pas largués comme ça dans des locaux" déclare l'élu. En 2008, sentant venir le vent du boulet, la municipalité a bâti un large programme de rénovation de certains bâtiments et a rénové des locaux vides. "_On a commencé par la rénovation de l'école_. Tout a été refait, repensé pour avoir un accueil à la hauteur de l'époque. Après, on a eu le départ de notre café-épicerie et donc on s'est dit "mais que va-t-il se passer encore après ? La commune s'est donc engagée à reprendre les locaux du bureau de La Poste, et on a construit le café-restaurant multiservices. C'est la mairie qui s'est investie. Il faut toujours se battre" termine Jean-Pierre Garreau.

Pour attirer des boulangers, les élus ont accompagné des porteurs de projets. Aujourd'hui, la rue Ambroise de Loré est garnie d'une boulangerie flambant neuve. Un couple de trentenaires vient de s'y installer. "Ils [les élus, ndlr] nous ont accompagné pour savoir comment on travaillait et satisfaire les habitants. Moi je dis vive la campagne" sourit Samantha la boulangère. "Ce n'est pas parce que l'on vit à la campagne qu'on est obligé de faire vingt kilomètres pour avoir des services" conclut Anne-Sophie, la patronne du restaurant La saveur.