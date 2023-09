Disparition des services de proximité : "on crée des angoisses chez les gens" selon le maire de Panissières

France Bleu Saint-Etienne Loire : "On avait tout avant. Aujourd'hui, c'est le désert". C'est une réaction non pas à la campagne mais en ville après la fermeture d'un bureau de poste dans le quartier stéphanois de la Métare. Vous êtes étonné de cette disparition des services de proximité, où que ce soit ?

Christian Mollard, maire de Panissières : Je ne suis pas étonné. A Panissières, il s'est passé exactement la même chose. On a voulu créer une agence communale mais j'ai résisté pour qu'on garde effectivement un bureau de poste. C'est ce qui s'est passé mais avec des horaires d'ouverture qui sont moindres par rapport à ce que les gens connaissaient avant. Aussi bien en ville, dans certains quartiers, qu'en monde rural, on crée de toute évidence des angoisses, des inquiétudes chez les gens qui voient petit à petit les services auxquels ils avez l'habitude d'avoir recours très régulièrement, sinon disparaître, du moins être être réduits.

Il y a neuf ans, votre gendarmerie a disparu. Tout a été concentré à Feurs. Neuf ans après, vous en payez encore les conséquences ?

Je peux dire que c'est totalement dévastateur. Il faut comprendre aujourd'hui qu'on accueille en milieu rural une nouvelle population qui arrive du monde urbain et qui vient chercher un peu d'air, qui vient chercher un peu de campagne. Neuf ans après, on fait le constat qu'on manque évidemment de présence des forces de gendarmerie sur le terrain parce qu'ils ne peuvent pas tout faire. On a cru à un moment que le regroupement pouvait peut être être une solution plus efficace. Mais ce n'est pas du tout la réalité.

La conséquence, Christian Mollard, c'est que souvent, dans ce genre de cas, ça retombe sur monsieur ou madame le maire. Parce que quand il faut se plaindre de l'absence d'un service de proximité, généralement on a le portable du maire.

C'est exactement cela. Ce weekend, il y a eu un vol dans une association. C'est évidemment tout de suite le maire qui est appelé parce qu'on n'a plus cette présence de la gendarmerie en proximité. Cela crée de l'angoisse, de l'insécurité. Aujourd'hui on a des problématiques nouvelles qui arrivent chez nous et qui n'étaient pas d'actualité il y a quelques années : le trafic de stupéfiants, les rodéos. C'est devenu un certain nombre de problématiques qui arrivent dans le monde rural et pour lesquels on est souvent très désarmés.

Autre angoisse : vous êtes à 45 minutes des urgences de Montbrison. Ça pourrait être beaucoup plus près avec les urgences de Feurs. Elles sont fermées depuis quatre mois et demi maintenant. Vous vous battez comme d'autres, bien sûr, pour que ces urgences rouvrent.

Bien sûr que la santé est une des préoccupations premières de nos concitoyens. J'entends aujourd'hui qu'il y a un espoir de réouverture et je m'en félicite. Mais évidemment, là aussi, c'est une question qui crée de l'angoisse. Se faire soigner aujourd'hui devient devient un peu plus compliqué et encore une fois avec une population qui est en train chez nous d'augmenter très régulièrement.

Et quelles difficultés pour faire bouger les choses ! Cela fait des années aujourd'hui que le Comité de défense et de soutien du centre hospitalier de Feurs se bat par des manifestations, par l'élaboration de projets. Mais ça avance à tout petits pas...

Bien sûr mais moi, je le dis depuis depuis des années, il faut, sur un problème, qu'il y ait une vraie cohésion, une vraie cohérence entre le discours du comité de défense et puis les élus. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec la maire de Feurs, avec les parlementaires locaux.

Les maisons France Services, qui sont ces lieux où on peut avoir justement de l'interaction et procéder à de nombreuses démarches, ça suffit ou pas ?

Alors c'était évidemment un progrès considérable, mais ce n'est que la réparation des erreurs qui ont été commises dans le passé. Et aujourd'hui, cette maison France Services, et je m'en félicite, elle ne désemplit pas. Je me demande comment faisaient nos concitoyens avant.