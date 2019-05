Dispositif de soutien à GE : Guy Maugis en visite sur le site de Belfort

Belfort, France

C'était une première prise de contact. Guy Maugis, le président du Comité de pilotage chargé de redistribuer les 50 millions d'euros d'amendes de GE (que GE devra verser pour ne pas avoir créé les 1.000 emplois promis en France) a rencontré ce jeudi 9 mai à Belfort Damien Meslot, le maire de la ville, et la Préfète du Territoire de Belfort. Damien Meslot a fait visiter à M. Maugis le Techn'hom et lui a exposé les différents endroits dans Belfort où des entreprises peuvent s'implanter, comme le Techn'hom justement, ou encore l'Aéroparc de Fontaine et la zone des Plutons.

Objectif : identifier des projets

Guy Maugis a été nommé à la présidence de ce Comité de pilotage en avril 2019. Objectif : "soutenir le développement industriel et la création d’emplois" sur le site de GE. L’Etat et les collectivités territoriales ont été associées à ce dispositif "via une instance nationale chargée d’émettre un avis consultatif sur l’opportunité d’accorder un financement aux projets qui seront identifiés". Plusieurs pistes sont déjà sur la table comme l'aéronautique, l'hydrogène, le nucléaire ou le digital.

Ancien président de Bosch France

Polytechnicien, ingénieur du Corps des Ponts et Chaussées et diplômé en droit, Guy Maugis a été président de Robert Bosch France de 2004 à 2016. "Il a accepté de présider à titre bénévole ce Comité", précisait Bercy dans un communiqué en avril dernier. Sa mission : "consulter les différentes parties prenantes" constituant ce Comité, puis "en définir les modalités de travail afin d’être en mesure, dès que le dispositif de GE sera opérationnel, de rendre des avis sur les projets".

"Le 5 février 2019, à l’issue du comité de suivi des engagements pris par General Electric (GE) lors de l’acquisition de la branche énergie d’Alstom, il avait été constaté que GE n’avait pas atteint son objectif de créer 1.000 emplois au 31 décembre 2018", rappelle Bercy. "Dans ce contexte, GE avait confirmé la création d’un dispositif de soutien aux projets de développement économique, doté de 50 millions d’euros".

