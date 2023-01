Dispositif Territoire zéro chômeur : les premiers CDI enfin signés à Poitiers

Une bonne chose de faite ! 36 CDI (contrat à durée indéterminée) ont été signés ce lundi 16 janvier 2023 à Poitiers, au sein des deux entreprises à but d'emploi, "Papiole" et le "Groupement d’Employeurs" (GESC). Deux entreprises en une, crée, spécialement dans le cadre du dispositif " Territoire zéro chômeur de longue durée ". Un projet qui remonte à 2016 et testé à différents endroits en France. L'objectif ? Permettre le retour à l'emploi pour des personnes longtemps éloignées du monde du travail, ou dans la précarité.

ⓘ Publicité

Renouer avec le travail

À Poitiers, l'expérimentation concerne principalement ces quatre quartiers prioritaires : Bel-air, Montmidi, Bellejouane, et Chilvert. Dans ces quartiers, le taux de chômage est encore haut (entre 12 et 15 %, contre 7,3 % en moyenne en France). Les emplois proposés aux nouveaux salariés sont multiples. Il s'agit surtout de prestations de services de proximité pour les habitants de Poitiers (emplois verts, maraîchage pour des épiceries sociales, aide au numérique, bricolage à domicile etc.) et de la mise à disposition d'employés dans le milieu associatif.

Nathalie a 58 ans. C'est avec beaucoup de soulagement qu'elle vient de signer son tout premier CDI : "je suis émue. C'était inespéré d'avoir un CDI à mon âge...C'est comme un cadeau qui tombe du ciel" ! Pour elle, c'est une nouvelle vie qui commence. Même enthousiasme du côté de Yoni. Originaire du Burkina Faso, il vit à Poitiers depuis 2019. Après avoir longtemps échoué à retrouver du travail, peu à l'aise en entretien d'embauche, il retrouve enfin confiance en lui grâce au dispositif. De la confiance, mais aussi de la stabilité : "Un CDI, ça permet d'avoir des revenus fixes. Je vais pouvoir prévoir des choses", explique-t-il.

300 emplois créés en 5 ans

Les nouveaux salariés vont enfin pouvoir épargner de l'argent, acheter un appartement pour certains, ou envisager pourquoi pas de partir en vacances. Mais ce retour au monde du travail n'est pas sans difficultés, avec la crainte que l'emploi proposé ne convienne pas à certaines personnes. Gwenael Caillaud est le président de Papiole, l'une des deux entreprises à but d'emploi. "Il faudra un accompagnement, d'où le recrutement d'une personne avec une fonction de maintien dans l'emploi. L'idée, c'est qu'il y ait du bien-être dans l'entreprise. Que les choses se passent du mieux possible pour tout le monde", explique-t-il. L'expérimentation vient seulement de débuter. L'objectif au long terme est de recruter 300 personnes en cinq ans.