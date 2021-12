Distribution d'omelettes à Toulouse pour protester contre la réglementation sur la grippe aviaire

La confédération paysanne était réunie ce jeudi devant les locaux de la Direction régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la forêt (DRAAF) pour "sauver l'élevage paysan de plein air". Une mobilisation contre la réglementation liée à la grippe aviaire et l'industrialisation des élevages.

Une distribution d'omelettes ce jeudi 9 décembre devant les locaux de la Direction régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la forêt (DRAAF), à Toulouse. La confédération paysanne, la France insoumise, Europe écologie les verts et France nature environnement appellent à "sauver l'élevage paysan de plein air" et au rassemblement contre la réglementation liée à la grippe aviaire et l'industrialisation des élevages.

Volailles confinées

Au moment même où le ministère de l'Agriculture annonçait que cinq élevages du Nord de la France étaient touchés par la grippe aviaire, les différents acteurs de ce rassemblement se donnaient rendez-vous rue de la Cité Administrative, à Toulouse. Pour éviter que la maladie atteigne les élevages français, une réglementation a été mise en place en novembre dernier : toutes les volailles doivent être confinées. Un non-sens selon les manifestants, qui estiment que le problème n'est pas résolu et que les producteurs plein air ne peuvent plus faire leur travail.

Selon la Confédération paysanne, 30% des éleveurs de volailles plein-air risquent de disparaître avec cette réglementation © Radio France - Clémence Gourdon Negrini

Pour Françoise Blandel, de France Nature Environnement, cette règlementation n'est pas adaptée aux différents types d'élevages. "Les poules des fermes-usines sont très fragiles, avec un risque de contamination accru", explique-t-elle. "Est-ce qu'on veut vraiment une généralisation de l'élevage industriel", interroge Nicolas Girod, le porte-parole de la confédération paysanne. L'organisation appelle à soutenir les éleveurs "qui résistent face à ce diktat" et estime que 30% d'entre-eux risquent de disparaître avec cette réglementation.

La "ferme-usine" de Lescout

Pour les manifestants locaux, le parallèle avec la "ferme-usine" de Lescout est indéniable. Les travaux y ont débuté pour agrandir ce site où 200.000 poules sont déjà élevées en batterie. Hasard du calendrier, un référé a été déposé ce jeudi pour que les travaux soient stoppés ; le temps "d'étudier les risques et nuisances de cette structure pour les habitants". Le tribunal doit rendre sa réponse à cette procédure d'urgence la semaine prochaine.