Distribution de cadeaux de Noël solidaires dans les quartiers populaires de Reims

Ce samedi, des distributions de cadeaux étaient organisées dans différents quartiers populaires de Reims. L'objectif de "Noël pour tous" : gâter des enfants qui n'ont parfois aucun cadeau lors des fêtes de fin d'année. Tout au long de la journée, ces dons ont eu lieu dans les quartiers Croix-Rouge, Wilson, Châtillons et Europe. En tout, 100 enfants s'étaient inscrits pour repartir avec leur colis de Noël.

"Dans chaque boîte, il y a un livre, un jeu de société, un jouet ainsi que quelques friandises pour égayer la période de Noël", décrit Aude une bénévole. "J'essaie toujours d'y mettre un jeu qui leur fera plaisir comme souvent je connais les familles", sourit Colette, la créatrice et présidente de l'association la chaîne d'Amandio.

150 cadeaux prêts à être distribués

C'est en tout 150 cadeaux qui étaient prévus pour les enfants. "Nous prévoyons plus si des familles passent devant la distribution et veulent en bénéficier", précise Colette. Pour la première fois, cette association organisait une distribution d'une telle ampleur. Et les enfants ont répondu présent. "J'ai eu des livres et un nounours", s'exclame Syana, une boîte pleine de cadeaux dans les bras. "C'est une bonne initiative, ça permet de gâter les enfants alors que ce n'est pas facile pour nous surtout avec la crise actuelle", s'émeut Valérie, la mère de Syana.

Ce n'est pas une simple distribution, précise toutefois Colette : "c'est du donnant-donnant. Nous avons demandé aux enfants des dessins en échange." Des dessins préparés avec soin par les enfants qui se faisaient une joie de gâter le père Noël.

Syana est repartie les bras pleins de cadeaux. © Radio France - Mélanie Cousin

Une association qui lutte contre l'isolement et la précarité

Une distribution à l'occasion des fêtes de fin d'année qui s'inscrit dans une aide sur le long terme. La chaîne d'Amandio est une association solidaire pour lutter contre la précarité. Nourriture, vêtements ou encore meubles... l'association lutte toute l'année contre l'isolement et la précarité. "Les enfants n'ont pas toujours des habits adaptés aux différentes saisons, grâce aux dons nous pouvons donner des manteaux pour les familles", précise Colette.

Cette distribution des jeux de Noël est aussi l'occasion de trouver de nouvelles familles à aider au quotidien. Pour les bénévoles, il était donc primordial que Noël pour tous se tienne au cœur même des quartiers populaires.