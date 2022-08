Distribution de fournitures scolaires à la Petite Hollande à Montbéliard : les basketteurs au grand coeur

"Cette année, on a pu fournir plus de 300 enfants, contre 200 l'an dernier" explique Helmi Khaldi, le président du PHB

Un bien curieux attroupement s'est formé ce mardi après-midi devant le centre culturel Jules Verne, au cœur du quartier de la Petite Hollande à Montbéliard. Sous un soleil de plomb, des familles avec enfants font la queue devant un ensemble de barnums aux couleurs du PHB, le club de basket amateur de la Petite Hollande.

"Quand vous avez trois enfants et que vous voyez les prix dans les magasins, cette générosité est bienvenue" Copier

Les membres de ce club, tous des aînés du quartier, ont pris l'habitude depuis quelques années d'organiser des opérations d'entraide. Aujourd'hui, c'est une distribution de fournitures scolaires à destination des familles dans le besoin. C'est la troisième année qu'ils proposent cette distribution.

Un file d'attente de plusieurs mètres devant les cahiers et autres stylos © Radio France - Christophe Beck

"On est tous des anciens du quartier. On a grandi ici. Nos bâtiments ont été rasés. Avec notre club, on a décidé de donner un coup de main à ces familles en difficulté. Les petits et plus grands. Nos amis. Et même ceux qu'on ne connait pas", explique Oussam, membre de la Team PHB. "Avec le Covid, nos tournois étaient au point mort. On a donc décidé d'être utile. Et ça a donné ces opérations d'entraide", ajoute Oussma.

Grâce à une collecte, le PHB a pu réunir un trousseau scolaire (cahiers, classeurs, stylos, gommes, règles) pour quelques 300 enfants (contre 200 l'été dernier et 150 la première année).

La distribution était accompagnée d'une série d'animations : basket, foot, structure gonflable, glacier. "Nous, on est issu du quartier. Et on s'est dit : si nous, on ne le fait pas, personne ne le fera. C'est avec grand plaisir qu'on le fait, en tout cas" conclut Helmi Khalid, le président de la Team PHB