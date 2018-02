Clermont-Ferrand, France

Organisée conjointement par le Clermont Foot et les Restos du Coeur, la venue des joueurs au centre de Croix de Neyrat avait un objectif principal pour l'association : promouvoir la collecte nationale des 8, 9 et 10 mars prochain. Une collecte pour laquelle l'antenne clermontoise des Restos recherche encore 50 bénévoles supplémentaires et qui servira à remplir les stocks de nourriture dédiés à la distribution. En effet la demande est en constante augmentation. Jean-Luc Ruat, président de l'association dans le Puy-de-Dôme : " On a un accroissement important du nombre de bénéficiaires sur le département. On est, sur cet hiver 2017/2018, à +18% de bénéficiaires sur le département et +35% sur l'agglomération clermontoise. Donc effectivement il nous est nécessaire de réussir la collecte pour pouvoir engranger un maximum de produits pour pouvoir assurer la distribution. " L'occasion était donc belle pour le Clermont Foot de s'associer avec les Restos pour les aider dans cette promotion, et améliorer son implication dans la vie des quartiers clermontois.

Bravo aux @restosducoeur du Puy-de-Dôme pour votre action au quotidien 👍🏻

Un super moment de partage passé aux côtés de bénévoles https://t.co/g8M8DXmDww — Paul Bernardoni (@paul_bernardoni) February 27, 2018

Les occasions, Ludovic Ajorque a l'habitude de ne pas les louper sur les terrains de foot. Alors, plus dur de marquer contre Lens ou de distribuer ces repas ? " C'est quand même plus dur de marquer contre Lens (rires) ! 'ils Même si ici, il faut avoir du rythme parce qu'ils vont vite! En tout cas les bénévoles m'ont bien accueilli, ça se passe super bien, après on préférerait voir les gens chez eux, manger à leur faim mais on essaie de les aider comme on peut " Les joueurs sont en effet tous de bonne volonté, et donnent autant de sourires que de denrées aux personnes venues bénéficier d'une aide alimentaire. Des repas qu'ils distribuent comme des passes décisives. La responsable du centre Marie Ternois est ravie de la prestation de ses nouveaux protégés : " Eux sont très contents d'être là et nous on est contents de les avoir. Ils disent que c'est intéressant d'être venus ici mais c'est aussi intéressant pour nous de voir ces jeunes sportifs participer avec autant d'enthousiasme et de sérieux. Ils ont bien bossé ! Les bénévoles ont demandé à ce qu'ils reviennent toutes les semaines, je crois pas que ce soit possible mais on aurait aimé ! "

Les joueurs du @ClermontFoot en pleine distribution de repas aux Restaurants du Cœur à #ClermontFd

Ici Mehdi Jeannin et Ludovic Ajorque. Thomas Fontaine, Paul Bernardoni et Jonathan Iglesias également présents. pic.twitter.com/ThY8608yBi — France Bleu Pays d'Auvergne (@FBAuvergne) February 27, 2018

Suite à la distribution de repas, les joueurs ont signé des posters et pris des photos avec les bénévoles et les bénéficiaires des Restos du Coeur. Ils ont offert à l'association un maillot dédicacé ainsi qu'une donation de la part du Clermont Foot dont le montant est resté confidentiel. Après la réussite de ce rendez-vous, l'association et le club réfléchiraient à la possibilité d'un partenariat sur le plus long terme.