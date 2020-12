Distribution spéciale pour les étudiants chaque samedi aux Restos du cœur de Reims

Depuis le 28 novembre, les Restos du coeur proposent chaque samedi matin dans le cadre de leurs distributions d'hiver un moment consacré aux étudiants. De 9 h à 12 h, dans le centre des Restos du coeur, rue des poissonniers à Reims, la matinée est dédiée à cette population précaire.

C'est une nécessité pour Alain Weiss, le chef du centre des Restos du coeur de Reims. "C'est une population que l'on ne peut pas laisser tomber quand on sait dans quelle galère ils sont en ce moment et à mon avis, ils n'ont pas fini", commente le responsable.

Colombe, étudiante en sciences politiques à Reims, réalise sa première distribution, grâce à cette action, l'étudiante se sent utile. "On ne se rend pas compte qu'il y a autant d'étudiants dans le besoin. Quand on vient là, on le voit. C'est hyper important de les aider", s'émeut l'étudiante.

Une distribution spéciale pour les étudiants, le samedi matin, aux Restos du coeur. Copier

Un soutien psychologique pour ces étudiants

Donia, une bénéficiaire vient de récupérer ses denrées. Lait, pain, œufs et boîtes de conserve... cette distribution va lui permettre de tenir la semaine. Mais cette étudiante en première année de médecine, vient également pour l'aide psychologique que les Restos du cœur lui apporte. "Le fait de voir des gens qui aime aider, ça nous remonte le moral ! Et, de voir que des personnes sont à nos côtés, lorsque l'on est dans le besoin, c'est une aide bienvenue", sourit-elle timidement.

Ils sont une centaine à venir chaque semaine et ils sont un peu plus nombreux chaque semaine selon le responsable du centre. Il en attend environ 150 par semaine d'ici à la fin de la collecte d'hiver.