Distributions de calendriers bouleversées : les plans B des pompiers mayennais

Cette année, à cause de la pandémie de Covid-19, les pompiers ont dû adapter leurs tournées de distribution de calendriers. L'Union départementale des sapeurs-pompiers de la Mayenne a mis au point plusieurs plans B. On vous en détaille quelques-uns.

Covid oblige, les traditionnelles tournées des pompiers pour vendre leurs calendriers sont bouleversées cette année. Les calendriers ne sont pas réellement vendus, ils sont bien évidemment offerts mais les Mayennais et Mayennaises font preuve de solidarité en faisant un don à cette occasion, permettant ainsi aux pompiers de récolter des fonds pour leurs œuvres caritatives.

Pas question de jeter ces calendriers à la poubelle

Cette rentrée d'argent est vitale, donc pour ne pas la mettre en péril, l'Union départementale des sapeurs-pompiers de la Mayenne a mis au point une boîte à outils avec différentes options pour distribuer ces fameux calendriers, réalisés avec des photos de vos sapeurs-pompiers locaux.

Dans la commune d'Evron par exemple, regroupant presque 9.000 habitants, il y a 4.500 calendriers à distribuer. Pas question de les jeter à la poubelle et surtout pas question de sacrifier les tournées en porte à porte.

Elles sont donc maintenues dans le respect des gestes barrières, avec masque, gel hydroalcoolique, pochette où glisser les dons pour limiter les contacts, explique Yves Guilloux, Lieutenant honoraire et responsable de l'Amicale des sapeurs-pompiers d'Evron : "Cela veut dire qu'on ne rentre pas et qu'on reste sur le pas de la porte. Nous ne voulions pas renoncer à ces tournées en porte à porte car nous sommes dans un territoire très rural et c'est le meilleur moyen de connaître notre territoire. Même si, oui, malheureusement, ces temps d'échange seront beaucoup plus courts !"

Pour les sapeurs-pompiers d'Evron, ces calendriers rapportent 20.000 euros environ et permettent de prendre en charge les veuves et orphelins de pompiers notamment.

Surveillez sa boîte aux lettres ou son bureau de tabac

D'autres Amicales mayennaises ont fait le choix de renoncer au porte-à-porte. En ce cas, il vous faudra surveiller votre boîte aux lettres, détaille l'Adjudant-Chef Anthony Dersoir, président de l'Union départementale des sapeurs-pompiers de la Mayenne : "Cela veut dire faire les distributions directement dans les boîtes aux lettres, sans sonner à la porte, en les accompagnant d'un bon ou d'une lettre T à renvoyer avec votre don, il y aura aussi des stands installés dans des supermarchés."

Enfin dernière option : si aucun calendrier ne se présente ni à votre porte ni dans votre boîte aux lettres, filez chez votre bureau de tabac. "Un partenariat a été passé avec la Confédération des buralistes de la Mayenne", précise l'Adjudant-Chef Anthony Dersoir. Un stock de calendriers sera disponible avec, à proximité, une urne pour y déposer les dons.