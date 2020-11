Rayons non-essentiels fermés : "que des perdants sauf Amazon" dit un représentant de la distribution

Grégory Vouters, le président de la Fédération du commerce et de la distribution en Occitanie, dénonce sur France Bleu ce mardi matin la fermeture imminente des rayons de produits non-essentiels dans les supermarchés. Pour ne pas faire concurrence aux petits commerces fermés, le gouvernement établit aujourd'hui une liste de produits interdits en grande surface.

"Si une mesure est autant contestée et si peu comprise, c'est que finalement elle ne parait pas être de bon sens au niveau économique." — Grégory Vouters

"Evidemment on vit ça comme une injustice, pour nous c'est une mauvaise mesure qui n'a aucune justification sur le plan sanitaire et qui ne fait que des perdants sauf Amazon", dit Grégory Vouters, par ailleurs propriétaire de deux supermarchés dans l'agglomération de Rodez. Grégory Vouters refuse d'opposer les petits commerçants aux gérants des grandes surfaces : "Je suis évidemment pour la réouverture des petits commerces".

"On va pas s'amuser à fermer une demi-étagère." — Grégory Vouters

Reste à savoir quels produits seront jugés non-essentiels par le gouvernement : "Si on considère par exemple que tous les vêtements sont non-essentiels, on a le sujet de la puériculture qui fait partie du rayon vêtements. On a aussi le sujet des sous-vêtements", déplore Grégory Vouters qui mise sur la logique du gouvernement : "Il faut rentrer un peu dans le détail [...] que l'on dise que la petite puériculture n'est pas essentielle, on n'est pas forcément d'accord avec ça".

La fermeture de ces rayons n'est pas chose simple explique le président de la Fédération du commerce et de la distribution en Occitanie : "Ça dépend de la taille des magasins [...] fermer une allée complète c'est plus facile dans un grand magasin, quand vous êtes dans des plus petits magasins, je pense au rayon maquillage [...] on va pas s'amuser à enlever une demi-étagère d'un côté et une demi-étagère de l'autre. C'est juste pas raisonnable".

RÉÉCOUTEZ - Grégory Vouters, président de la Fédération du commerce et de la distribution en Occitanie Copier