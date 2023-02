Diversification, activités "quatre saisons" : le nouveau modèle économique des stations vosgiennes

"Si certaines stations alpines découvrent les hivers sans neige, ça fait longtemps que nous dans les Vosges on doit composer avec". Le constat de Thomas Cron, chef d'exploitation au Markstein, est partagé par la direction de toutes les stations vosgiennes : elles n'ont pas attendu la récente prise de conscience générale sur la raréfaction de la neige pour trouver des alternatives et développer un maximum d'activités.

ⓘ Publicité

La fin du "tout-ski" ...

Premier constat, alors que les vacances de février commencent en Alsace : même en pleine saison de ski alpin, il en faut pour tout le monde. "Il y a encore dix ou quinze ans, les stations tournaient sur le "tout ski", avec des skieurs qui venaient pour la journée et rentraient le soir. Là on a parfois tout une famille qui vient sans aucun skieur. On développe donc de plus en plus d'activités douces, comme les raquettes, le VTT neige..." illustre Thomas Cron.

C'est d'autant plus important que les vacances d'hiver restent primordiale pour les finances des stations. "Ce serait mentir de dire que ce n'est pas un moment stratégique, concède Cyril Braesch, directeur du syndicat mixte des stations de la vallée de munster. Pour l'exploitant des remontées mécaniques, ces deux semaines représentent 50% de l'activité et ça a évidemment des répercussions sur l'économie locale."

"On ne serait donc pas contre quelques flocons dans les prochains jours", reconnait donc Bertrand Hirth, premier vice-président du SMIBA (Syndicat mixte du Ballon d'Alsace), même si les progrès dans la création et la gestion de neige artificielle permettent aux stations de tourner.

"On a pris le pli il y a une bonne dizaine d'années et depuis on a fait beaucoup de progrès. On connait mieux les machines et on sait exactement, en fonction des températures, quand il faut le faire", explique Marie-Mathilde Perrin, directrice de développement au Champ du feu. Cela permet d'assurer quoiqu'il arrive un accès à une partie des 13 pistes du domaine durant plusieurs mois en hiver.

... et l'avènement du quatre saisons

Si elle a fait beaucoup de mal aux stations, la période Covid a eu un avantage : elle permis d'apporter une nouvelle clientèle, qui vient toute l'année. "On avait essentiellement des locaux ces dernières années et là on trouve des urbains qui viennent parfois de 300 à 400 kilomètres pour profiter de la montagne", résume Thomas Cron. Plusieurs stations jouent donc à fond la carte du "quatre saisons" : comprendre, le développement des activités printemps, été, automne et hiver.

"C'est vrai qu'on a une nouvelle clientèle urbaine qui cherche le bol d'air, décrit Marie-Mathilde Perrin qui se réjouit des perspectives que cela représente. On gère un hôtel-restaurant qui propose de plus en plus de services. On va notamment ouvrir un spa à la fin de la semaine, pour enrichir notre offre bien-être. Après une journée au sport, ou un bon repas, les skieurs pourront donc se ressourcer."

Le massif des Vosges est globalement attractif pour les entrepreneurs, qui accompagnent les nouvelles pratiques en vogue. "Pour le vélo, on a beaucoup d'acteurs qui veulent encadrer la pratique, baliser des sentiers. Idem pour le trail. Un parc d'accrobranche a également ouvert récemment au Schnepfenried, pour développer l'économie du territoire tout en respectant le cadre naturel, qui fait la force du massif des Vosges", illustre Cyril Braesch. Car c'est là l'un des principaux enjeux des années à venir selon Bertrand Hirth. "Le Ballon d'Alsace va bientôt être labellisé, il faut donc faire du quatre saisons, sans toucher à la biodiversité."