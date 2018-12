Dives-sur-Mer : un cahier de doléances installé à la mairie à la demande des Gilets Jaunes

A la demande des "Gilets Jaunes" de Dives-sur-Mer, le maire a accepté de créer un cahier de doléances. Les Gilets Jaunes ont rédigé un texte résumant leurs attentes, et la population peut désormais y ajouter ses témoignages. Le cahier sera ensuite remis au préfet, puis au gouvernement.

Dives-sur-Mer, France

Un cahier de doléances a été installé dans le hall de la mairie de Dives-sur-Mer mardi 18 décembre 2018. C'est une requête des "Gilets Jaunes" du rond-point du McDonald's, tout de suite acceptée par le maire, Pierre Mouraret.

La première contribution d'un habitant de Dives-sur-Mer dans le cahier de doléances. © Radio France - Sixtine Lys

L'objectif, recueillir les demandes des gilets jaunes et de la population, pour ensuite les faire remonter au gouvernement. En préambule du cahier, un texte collégial a été rédigé par les Gilets Jaunes, pour lister l'ensemble de leurs problèmes et de leurs attentes. Il faut dire que les doléances sont nombreuses, et parfois disparates. Il faut pourtant les entendre, témoigne Pierre Mouraret.

C'est une espèce de cocotte, et le couvercle a sauté. C'est vrai qu'elle peut paraître multiforme, mais il y a une expression de mécontentement, de colère, de rage, parce qu'ils souffrent vraiment. Dans ces revendications, il faudrait que le gouvernement en prenne quelques-unes significatives."

Les Divaises et Divais ont jusqu'à janvier pour témoigner sur ce cahier de doléances. Ils peuvent aussi le faire par mail s'ils ne peuvent pas se déplacer. A l'issu des fêtes, il sera déposé au préfet, qui se chargera de faire remonter ces demandes au gouvernement.