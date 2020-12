Diviz ar Yaou : "digomprenusoc'h digomprenusañ" eo an digenfinañ e Breizh ?

Dans le débat en langue bretonne cette semaine, on parle du déconfinement à venir : aurait-il fallu des mesures différentes entre régions? Avec Matthieu Herry, journaliste à France 3 Iroise et coordinateur des informations en langue bretonne, et Riwan Marhic, journaliste passé par l'AFP.

Jean Castex e-pad e brezegenn diwar-benn an digenfinañ, d'an 10 a viz Kerzu.

Digenfinet 'vo ar vro d'ar 15 a viz Kerzu, èl ma oa raktreset get ar gouarnamant. Mes strishoc'h 'vo ar c'hondisionoù : chom a ray serret ar salioù arvest, c'hoariva ha sinema. Hag ur c'heulfe 'vo a-dal eizh eur da noz, nemet nozvezh Nedeleg. Rak ar sifroù n'int ket mat : 14 000 a dud 'zo bet tapet get ar C'hovid e korf un devezh, pa vehe bet ret da 5000 den chom klañv e korf un devezh da zigenfiniñ ar vro.

"Anavezout a ran DJ-où o deus cheñchet micher"

E Breizh d' eus ket kement a dud klañv, mes ar memes reolennoù 'vo dre-mañ èl er rannvroioù arall. Ha dav 'vehe bet kaout muzulioù dishañval a rannvro da rannvro, èl ma oa bet graet get keulfe miz Here ?

"N'on ket souezhet e vefe lakaet ar memes reolennoù evit ar vro a-bezh, ur vro kreizennet omp", eme Matthieu Herry, kazetenner e Frañs 3 e Brest ha kenurzhier ar c'heleier e brezhoneg. "Moarvat e teuio an traoù da vezañ digomprenusoc'h digomprenusañ evit rannvroioù evel Breizh, met n'eo ket gwall souezhus 'gav ket din".

Un taol eo ivez evit an arzourien, a oa é soñj gellet krog en-dro get an arvestoù a-dal dimeurzh. Ar re en deus kejet Matthieu Herry gete a zo "skoet en o youl, en o c'hoant da grouiñ". "Anavezout a ran DJ-où o deus cheñchet micher", eme Riwan Marhic, kazetenner bet en AFP.

Penaos gwellaat an darempredoù etre ar polis hag ar boblañs ?

Breujoù 'vo aozet etre ar boliserion hag ar gouarnamant e miz Genver, "Beauvau ar Surentez". Da wellaat an darempredoù etre ar polis hag ar boblañs.

"Ar pezh a zo pouezus-tre gant al liamm etre ar polis ha tud Bro-C'halleo ar videoioù, a ziskouez feulster lod poliserien", eme Riwan. "Pa vez gwelet an dra-se 'vez soñjet eo brein tout ar boliserien gant an dud. Ar skeudennoù-se a zo ken kreñv ma cheñch an aergelc'h etre ar polis hag an dud."

"Gwelet e vez muioc'h mui a felster etre poliserien ha manifesterien", eme ivez Matthieu. "Ur gudenn a zo liammet ivez ouzh ar metodennoù merañ ar manifestadegoù, n'int ket bet chañjet abaoe pell, 'n eus ket tu merañ ur vanifestadeg evel hanter-kant vloaz 'so".