Diviz ar yaou | Penaos lakaat an douristed da zont d'ar C'hreiz Breizh ?

Comment attirer les touristes en Centre-Bretagne ? Setu tem an diviz a vo enrollet ha skignet d'ar yaou 31 a viz Eost. Gallout a reoc'h kemer-perzh ennañ dre ar rouedadoù sokial pe o pellgomz deomp.

Ar bloaz tremenet e oa bet kontet 240 000 nozvezh e letioù hag en tachennoù kampiñ e "Kalon Breizh", da lavaret eo 2% eus an nozvezhioù tremenet e Breizh. Penaos neuze lakaat an douristed da zont da greiz ar vro ?

An dachenn "Kalon Breizh"

Mennozhioù e-leizh a zo evit sevel un douristelezh sioul ha troet war-zu an natur. "Dont a ra tud a-bell evit pourmen pe evit ober sport, e kreiz an natur", a zispleg Awen Plougoulm. Labourat a ra ar vaouez e Ofis an douristelezh ar Yeun Elez.

Setu tachenn "Kalon Breizh". - Komite ranvroel an douristelezh

Displegañ a ra ivez e labour Ofis an douristelezh gant komite rannvroel an douristelezh evit brudañ "Kalon Breizh", un dachenn vras, "eus Brasparzh betek Pondi". Strivoù a vez graet gant an aozadur evit desachañ touristed e kreiz ar vro.

"Mod all", ur gevredigezh ha n'eo ket lusket gant ur framm publik

Ar gevredigezh "Mod all" 'neus dibabet brudañ ar C'hreiz Breizh ha degas touristed ha nerzh er vro. Savet o deus ur film evit desachañ an dud, brezhoneg ennañ. Un ober dic'hortoz eo rak n'eo ket lusket gant ur framm publik evel 'vez graet alies, gant ar c'humuniezhioù- kumunioù da-skouer.

Christian Demeuré Vallée a zo perzh e-barzh "Mod All", e-giz keodedourien oberiant all en takad-bro. "Ar c'hoant a zo ganeomp diskouez ur vro all, pinvidik-tre da-geñver ar glad hag an natur. Ha kinnig un douristelezh en un doare disheñvel."

200 000 tourist e Traonienn ar sent e 2016

Sachet ez eus bet 200 000 a dud gant Traonienn ar sent e 2016. Ar pal eo dedenniñ muioc'h c'hoazh a douristed en ur sevel ul lec'h evit degemer an dud. "Fellet a ra deomp bezañ ul lusker e Breizh da geñver an douristelezh e Breizh", a zispleg Sébastien Minguy, rener nevez an draonienn.

An diviz, diriaou, etre 7e10 ha 7e40 diouzh noz

Penaos sachañ muioc'h a douristed e Kreiz Breizh ? Sed aze ar goulenn a vo savet da dri zen, d'ar yaou 31 a viz Eost, etre 7e10 ha 7e40 diouzh noz :

Awen Plougoulm , eus Ofis an douristelezh ar Yeun Elez (Menez Are) ;

Christian Demeuré-Vallée , bez-prezidant ar gevredigezh "Mod All" ;

Elie Gueguen, bez-prezidant kevredigezh Traonienn ar sent, e Karnoed

Gallout a reoc'h c'hwi ivez kemer perzh en diviz a vo aozet d'ar yaou 31 a viz Eost, etre 7e10 ha 7e40 diouzh noz. War Facebook, Twitter (#divizaryaou) ha dre bellgomz, war-eeun : 02 98 53 65 65.