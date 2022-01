Diwall va augmenter sa production de masques bretons

L'engouement pour le masque au triskell ne faiblit pas, bien au contraire. La demande n'a jamais été aussi forte, alors la marque Diwall prévoit de monter en puissance dans les prochains mois. "On est à peu près à 40.000 masques par jour, et on espère atteindre les 65.000 en mars", prévoit Joël Gourmelon, le gérant de l'entreprise Protect' Me, qui emploie actuellement 6 salariés.

La petite usine, installée le long de la voie express, la RN12, à Ploudaniel, va se doter d'une troisième ligne de production grâce à une nouvelle machine. Deux collaborateurs sont en cours de recrutement pour passer en deux huit et ainsi augmenter la cadence. Un responsable technique et un commercial seront aussi embauchés. "Cela va nous permettre de mieux structurer la société, avec un service de maintenance pour augmenter la fiabilité des machines et un service commercial pour être plus proches des clients."

5 coloris disponibles

Lancée en septembre 2020, cette production locale de masques chirurgicaux n'a cessé d'augmenter depuis. Le côté identitaire y est pour beaucoup, avec ce nom breton (Diwall signifie littéralement "attention") et l'emblème du triskel, fièrement affichés. La région Bretagne, le département du Finistère, plusieurs municipalités et communautés de communes font partie des clients fidèles. Les entreprises aussi en raffolent : "On va débuter la personnalisation des masques, on vient de signer un contrat avec Salaün Holidays", précise le patron.

La gamme s'est étoffée avec de nouveaux coloris, cinq sont aujourd'hui disponibles. "Notre meilleure vente c'est le blanc, mais le noir qui vient de sortir plaît beaucoup aux adolescents", constate Joël Gourmelon. Les boîtes de 50 sont vendues à 18 euros, au moins le double du prix pratiqué par les concurrents. Des sachets de 10 sont aussi proposés à 4,50 euros. "On mise beaucoup sur la qualité, insiste le gérant. La douceur pour la peau, la solidité de l'élastique, la barrette nasale réglable pour éviter la buée sur les lunettes..." L'entreprise recherche à présent des fournisseurs européens, pour en finir avec les matières premières venues de Chine.

Préparer l'après-Covid

Joël Gourmelon reconnaît avoir pour l'instant gagné son pari, mais il reste lucide. "La réussite c'est quand Diwall pourra proposer d'autres produits, parce que le masque peut-être que dans deux ans on n'en aura plus besoin ou moins besoin. C'est pour ça que Diwall doit se diversifier." La réflexion est en cours.