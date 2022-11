Dix ans après la fermeture des hauts fourneaux, ArcelorMittal Florange est toujours là

ArcelorMittal est toujours un acteur majeur de l'acier dans la vallée de la Fensch et à Florange, et ce malgré la fermeture des hauts fourneaux d'Hayange . Les sites installés en Moselle emploient encore 2.200 personnes. Ici, il n'y a plus de filière liquide, mais on y transforme encore des aciers à haute valeur ajoutée.

La bataille de l'emploi

Florange a incontestablement été un tournant dans l'histoire de la sidérurgie lorraine : après Longwy à la fin des années 70, Uckange en 1991, Gandrange en 2009... Quand ArcelorMittal annonce la mise en sommeil du P6, le dernier des hauts fourneaux de Moselle, c'est la fin de la filière liquide qui se profile.

Derrière il y a des emplois : un tiers ont disparu avec cette fermeture. Le site emploie encore aujourd'hui 2.200 personnes, alors qu'il y en avait près de 3.000 en 2012 . Mais Florange reste aujourd'hui un pôle d'excellence de la filière aval, c'est-à-dire la transformation de l'acier en produits industriels.

C'est d'ailleurs ce que revendique aujourd'hui François Hollande, le président de la République de l'époque : "Le bras de fer a été gagné, la promesse a été tenue, les emplois sont là", affirme-t-il dans un entretien accordé à France Bleu Lorraine .

De l'acier à haute valeur ajoutée

Il reste trois filières à froid sur le site de Florange : le packaging (emballages alimentaires), l'automobile, et l'industrie. Florange n'est plus un site où coule de l'acier fumant, mais un ensemble d'usines, fleuron des aciers à haute valeur ajoutée. ArcelorMittal a annoncé qu'il recrutait cette année 200 personnes à Florange, à la production et à la maintenance.

Il existe aussi en Moselle, un centre de recherche, celui de Maizières-lès-Metz , qui est le centre mondial d'ArcelorMittal où les chercheurs du groupe élaborent les aciers du futur. Près de 700 personnes travaillent chez ArcelorMittal Maizières Research, de plus de trente nationalités différentes. C'est le plus important site de Recherche & Développement du groupe. Il travaille à la fois sur les aciers de demain, mais aussi sur les usines du futur, en améliorant les process de production.

Les deux grands axes de développement d'ArcelorMittal aujourd'hui, ce sont la digitalisation, pour automatiser les machines, et la décarbonation, pour fabriquer des aciers verts, sans carbone.

"L'acier de demain sera décarboné, mais nous travaillons aussi beaucoup sur les applications futures de l'acier", explique Jean-Luc Thirion, le PDG d'ArcelorMittal Maizières Research. "Il sera utilisé dans l'énergie solaire, les éoliennes, dans la captation et le stockage de l'hydrogène..." Pour la partie process, les chercheurs de Maizières-lès-Metz travaillent sur les futurs fours à arc électrique qui seront prochainement développés sur les autres sites français du groupe à Dunkerque et Fos-sur-Mer, mais aussi sur la réduction de l'impact environnemental comme les poussières.