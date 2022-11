Dix ans après la fermeture des hauts fourneaux d'ArcelorMittal à Florange : qu'en reste-t-il aujourd'hui ?

Le 30 novembre 2012, l'annonce de la fermeture des hauts fourneaux d'ArcelorMittal Florange marque la fin de l'acier fabriqué en Lorraine. La filière liquide disparait et les 629 emplois qui vont avec aussi, même si le personnel n'est pas licencié mais reclassé. Dans la vallée de la Fensch, près d'un tiers des effectifs d'ArcelorMittal a disparu, passant de 3.000 à 2.200 emplois aujourd'hui. En revanche, Florange est toujours en pointe dans la fabrication des aciers à haute valeur ajoutée. A Florange et Hayange, beaucoup gardent aussi en mémoire, la lutte des salariés durant des mois pour tenter de sauver leur usine. Une lutte incarnée pour beaucoup par le charismatique leader de la CFDT, Edouard Martin .

Emission spéciale lundi 28 novembre

Pour marquer l'annonce de la fermeture de la filière liquide à ArcelorMittal Florange, France Bleu Lorraine vous propose une émission spéciale le lundi 28 novembre. Au programme, des reportages pour retracer les mois de mobilisation des salariés et le témoignages des élus ou syndicalistes de la vallée de la Fensch, à Florange et Hayange. Les invités de cette journée spéciale :

Le savoir-faire de la filière liquide disparait

Quand ArcelorMittal annonce la mise en sommeil du P6, le dernier des hauts fourneaux de Lorraine, en octobre 2011 c'est la fin de la filière liquide qui se profile. C'est un tournant dans l'histoire de la sidérurgie lorraine : après Longwy à la fin des années 70, Uckange en 1991, et enfin Gandrange en 2009.

"Ca restera une cicatrice"

Aujourd'hui, Florange n'est plus un site où coule de l'acier fumant, mais un ensemble d'usines, fleuron des aciers à haute valeur ajoutée qui emploie 2.200 personnes, alors qu'il y en avait près de 3.000 en 2012. Il reste trois filières sur le site : le packaging (emballages alimentaires), l'automobile, et l'industrie.

Mais Lionel Burriello, délégué CGT, regrette la disparition de ces savoir-faire : "Il y a encore quelques haut-fournistes à Pont-à-Mousson, chez Saint-Gobain, fort heureusement. Mais en Moselle, le métier a totalement disparu. Ca restera une cicatrice". De son côté, Frédéric Weber, de Force Ouvrière, restera très attentif sur le volet social dans la transformation énergétique du groupe : "Personne ne peut être contre l'acier vert. Mais quand on aura vraiment basculé dans ce nouveau monde, que restera-t-il comme emplois ? Y aura-t-il toujours autant de salariés avec ces nouvelles technologies ?"

Le combat d'une vallée

Dix ans après, l'annonce de l'accord entre le gouvernement et ArcelorMittal c'est toujours l'amertume qui domine pour les syndicalistes de Florange. Ils ont été durant près d’un an et demi au cœur d’une combat pour l’emploi, mais aussi d’une bataille politique. Ils se sont invités dans la campagne présidentielle de 2012. Ils ont multiplié les actions médiatiques : la venue d'artistes, de candidats ou l'emblématique marche de l'acier vers Paris en avril 2012.

Ils n'ont pas réussi à sauver la filière liquide et les hauts fourneaux, mais le gouvernement a signé un accord avec Mittal. Cet accord prévoit qu'il n'y aura pas de licenciements, mais une mise sous cocon des hauts-fourneaux pendant six ans, et 180 millions d'euros d'investissements. L'une des pistes envisagées pour sauver la filière liquide à moyen terme, appelée ULCOS, un projet de captage et de stockage du CO2, ne verra finalement jamais le jour.

La déconstruction des hauts fourneaux situés à Hayange a débuté en avril 2019. Mais le processus est long, et les discussions sont encore en cours entre le groupe sidérurgique et les élus locaux, pour déterminer ce qu'il adviendra du site, et la prise en charge financière de sa dépollution.

"Il faut savoir tourner la page"

Ce qui est sûr, c'est que les voix sont unanimes, chez les élus comme les syndicats, pour déconstruire les hauts fourneaux le plus vite possible, tourner la page, et accueillir de nouvelles entreprises ou des logements. "Il y a consensus entre tous les maires", affirme Fabien Engelmann, maire RN d'Hayange. "On a déjà un musée à Uckange qui nous a coûté excessivement cher. Cette vallée a de l'avenir, il faut maintenant parler de la reconversion des friches. On peut recréer de l'emploi, faire revenir des entreprises, des commerces, des habitants".

Une transformation du paysage politique

Sur le plan politique, de nombreux élus de gauche ont perdu leur mandat dans la Fensch, après l'affaire Florange. Le paysage politique a bien changé : la gauche est en net recul. La ville de Florange est passée à droite, et le Rassemblement national s'est implanté durablement avec la conquête de la ville d'Hayange en 2014, puis de sa circonscription en 2022 avec le député Laurent Jacobelli. Mais Fabien Engelmann ne fait pas reposer son élection sur la seule fermeture des hauts fourneaux : "L'ancien maire avait laissé fermer le tribunal d'Hayange et a validé la fermeture des urgences et de la chirurgie de l'hôpital. C'est, je pense, ce qui lui a vraiment fait perdre l'élection".

Rémy Dick, lui, avait 17 ans quand l'affaire Florange a éclaté. "L'image qui était renvoyée était celle d'un territoire resté aux temps de Germinal, les gueules sales, les usines polluantes", estime celui qui est arrivé dans le fauteuil du maire de Florange en 2016. Il estime aujourd'hui, avec le recul, que la Fensch a perdu plusieurs précieuses années avant de rebondir : "Pendant ce temps, le prix de l'immobilier était 35% moins cher que sur Thionville, Yutz ou Terville. On n'a pris notre destin en main, pendant que d'autres communes ont mûri leur projet, notamment transfrontalier". Mais l'attractivité du territoire est revenue aujourd'hui : "On gagne des habitants, on ouvre des écoles, je n'ai plus un terrain à vendre dans la zone d'activité Sainte-Agathe", se réjouit le maire de Florange.

