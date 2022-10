Dix entreprises accompagnées pendant 24 heures par une centaine d'entrepreneurs à Laval

Environ 140 chefs d'entreprise de toute la région des Pays-de-la-Loire sont réunis depuis ce mercredi 26 octobre à Laval. Ils participent en fait à ce qu'on appelle un Booster Camp, dans les locaux de l'Université catholique de l'ouest (UCO) : pendant 24 heures, dix entreprises vont être accompagnées dans leur développement grâce aux conseils d'autres entrepreneurs. L'événement permet aux entreprises participantes de gagner en efficacité.

ⓘ Publicité

140 chefs d'entreprises réunis pendant 24 heures

La plupart des chefs d'entreprise ne se connaissent pas, ils travaillent dans des secteurs d'activité différents. Pour Patrick Brunet, le président du réseau Entreprendre en Mayenne, c'est ce qui fait la force du Booster Camp. "C'est la même équipe qui va soutenir le même lauréat pendant 24 heures. Il y a aussi cet esprit d'équipe qui va se forger au fil des heures, au fil du temps. On va manger ensemble, on va travailler ensemble, on va faire des pauses ensemble, on va réfléchir ensemble. C'est vraiment cette équipe qui constitue la quintessence même des 24 heures qu'on a devant nous", explique-t-il.

Parmi les dix entreprises qui sont accompagnées cette année, il y a notamment l'imprimerie mayennaise Faguier Print&Pack, située à Château-Gontier. Nicolas Mignot fait partie des trois associés à la tête de cette entreprise depuis 2018. Ce dirigeant sait qu'il va obtenir de nombreux conseils grâce au Booster Camp. "L'accompagnement RH, la stratégie commerciale, il y a un certain nombre de sujets. On en traitera un sur 24 heures avec dix chefs d'entreprise. Mais en l'occurrence, on a choisi plutôt un sujet RH : comment on motive les collaborateurs après un gros projet qui vient de se terminer?", précise Nicolas Mignot.

L'objectif de Booster Camp, c'est de donner un souffle, un accélérateur au développement d'une entreprise.

Nicolas Mignot, chef d'entreprise mayennais

Pendant 24 heures, tous les domaines peuvent être abordés. Les entreprises participantes peuvent par exemple apprendre à mieux cibler leurs clients. "On s'est aperçu dans le passé que certains de nos candidats avaient parfois balayé un peu trop large leur marché, leurs clients, et que, finalement, se recentrer sur une cible précise leur permettait ensuite de mieux rebondir et de bien se concentrer sur le développement de leurs produits et de leurs activités commerciales", souligne Patrick Brunet, le président du réseau Entreprendre en Mayenne.

Tous les chefs d'entreprise sont présents bénévolement pendant 24 heures, mais ils ont tous à y gagner, selon Nathalie Barbeau qui travaille dans l'événementiel en Vendée et qui donne des conseils à d'autres entreprises lors de ce Booster Camp. "On étudie le marché, on étudie le produit, on étudie son développement. Et ce qui est extraordinaire dans le fait de se regrouper tous ensemble, c'est qu'il y a une émulsion d'idées différentes, des points de vue, des opinions différentes. Il y a énormément d'idées qui en ressortent et c'est très riche", insiste cette cheffe d'entreprise.

Il y a tout un programme, avec un timing à respecter toutes les 20 minutes pour qu'on puisse voir en 24 heures tout ce qui englobe une entreprise.

Nathalie Barbeau, membre du réseau Entreprendre

Les dix chefs d'entreprise accompagnés ont encore ce jeudi 27 octobre pour réfléchir à leur projet de croissance. Le Booster Camp à Laval se termine ce jeudi après-midi.