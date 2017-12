Un nouveau drame à l'image de celui de GMS serait il en train de se préparer dans l'Indre à Diors ?

Le maire de Châteauroux le prend en tous les cas très au sérieux. Gil Avérous vient d'envoyer une lettre au ministre de l'Economie et des Finances. Il y sollicite un rendez vous en urgence auprès de Bruno Lemaire pour l'alerter sur la situation de l'entreprise AR Industries, ex F2 R. Le fabricant de jantes a été repris en 2015 par l'ex-PDG de Valéo Thierry Morin et doit faire face aujourd'hui à une dette de 9 millions d'euros dont 2,6 millions de retards URSSAF. Gil Avérous est "très inquiet quand à la capacité de payer les salaires de janvier" il rappelle que "le comité interministériel de restructuration industrielle a été saisi, notamment afin de convaincre Renault et PSA d'augmenter leurs commandes de roues auprès de l'entreprise berrichonne, plutôt que de les commander à des fabricants étrangers. Il semblerait que Renault conditionne ses efforts à la participation de PSA. "

390 salariés travaillent à Diors pour le fabricant de jantes sans compter les personnels intérimaires qui se réduisent déjà comme peau de chagrin depuis quelques mois. AR Industries produit moins de 100 000 roues par mois alors qu'elle devrait en fabriquer 125 000 pour être à l'équilibre. La CFDT appelle les constructeurs automobiles à leur passer commandes au lieu de faire travailler des entreprises à l'étranger. Les donneurs d'ordre tels que Renault et PSA s'y étaient pourtant engagés devant le tribunal de commerce lors de la reprise du site en 2015.